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Scaloni rompió el silencio sobre el futuro de Samuel en la Selección Argentina: "Sería una pérdida..."

En la conferencia de prensa previa al duelo con Bolivia, el DT de la Albiceleste se refirió a la posible salida de su mano derecha.

Edelmiro Balmaceda
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Antes de iniciar la fecha FIFA en la que la Selección Argentina volverá a presentarse por primera vez desde la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni hizo declaraciones para todos los gustos en conferencia de prensa.

Pero además de referirse a todo lo concerniente a los partidos que la Albiceleste afrontará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, hubo un tema que el DT no esquivó: la continuidad de Walter Samuel en su cuerpo técnico.

Consultado al respecto, el estratega oriundo de Pujato contó que su mano derecha ya había recibido una oferta el año pasado y destacó el gesto de haberse quedado hasta la Copa del Mundo.

"El Cabezón ya nos dio una muestra de lo que representaba la Selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es", subrayó.

En ese sentido, agregó: "Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer".

Desde que la noticia sobre la posible salida del Muro del seleccionado trascendió hace algunas semanas, el entrenador campeón del mundo reconoció que no tuvo más noticias al respecto y consideró que "sería una pérdida importantísima".

"No tengo novedades, pero tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está", cerró.

Cabe recordar que Samuel, junto con Pablo Aimar, trabajó junto a Scaloni desde el inicio de su ciclo, allá por 2018, y fue una pieza fundamental en todos los logros obtenidos en los últimos tiempos.

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