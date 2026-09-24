Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección Argentina y dejó la puerta abierta a su continuidad: "Hay ganas de estar"

La Selección Argentina volverá a presentarse la próxima semana por primera vez desde que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026 y continúa con la preparación de cara a los amistosos que tendrá contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

En ese contexto, la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Albiceleste sigue siendo una de las principales preocupaciones más allá de diciembre, cuando finalizará su contrato vigente.

Pero este jueves, tras un nuevo entrenamiento del combinado nacional, el DT campeón del mundo rompió el silencio por primera vez en mucho tiempo y contó detalles de la negociación con la AFA.

Si bien indicó que todavía "no hay novedades" y que se tomó unos meses para estar tranquilo, aseguró que tiene una "predisposición máxima" para charlar con Claudio Tapia sobre su renovación.

"Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, pero con la tranquilidad de que se dio todo. Respecto a lo mío, no hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente, hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse y cuando tengamos que comunicar algo lo haremos. Por ahora, sigue todo igual", señaló.

"NO HAY NOVEDADES... ME REUNIRÉ CON EL PRESIDENTE"



Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección Argentina. pic.twitter.com/iHkL2WhdVG — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

En esa línea, agregó: "El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo. Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es el lugar soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse y hablar con el presidente. Todo lo que salga no es verdad".

%uD83D%uDDE3%uFE0F "EL GOLPE DE NO HABER GANADO FUE FUERTE. ESTÁBAMOS A LAS PUERTAS DE HABER CONSEGUIDO OTRO TÍTULO MUNDIAL"



Lionel Scaloni se refirió a la final perdida ante España en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/wmKOBa7YzM — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

Por otra parte, el estratega campeón del mundo dejó en claro que tiene "ganas de estar", aunque también aseveró que hay "un montón de aspectos" sobre los que hay que hablar.

"Ganas seguro que hay de estar acá, pero bueno, hay un montón de aspectos que tenemos que hablar. Lógicamente, siempre después de un torneo tan emotivo, uno siempre repiensa", subrayó.

"HAY GANAS DE ESTAR ACÁ" %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



Lionel Scaloni se refirió a la posibilidad de continuar al mando de la Selección: "Hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente". pic.twitter.com/YdW2TrxJvc — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

Además, Scaloni fue consultado sobre la lista de convocados para estos encuentros de preparación y consideró que es un buen momento para que haya "algo de recambio" y valoró a los jóvenes talentos.

"El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar", concluyó.