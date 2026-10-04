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Se encamina la renovación de Scaloni con la Selección Argentina: cuándo se cerraría

Va todo encaminado para que Lionel Scaloni renueve su contrato con la Selección Argentina. Solo falta la oficialización.

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Tras haber dejado dudas sobre su futuro tras el Mundial 2026, va todo encaminado para que Lionel Scaloni renueve su contrato con la Selección Argentina

Solo falta que se cierren las negociaciones, que sería tras la despedida de Lionel Messi ante Benín, el próximo viernes o sábado. 

Actualmente, el entrenador tiene contrato vigente hasta diciembre, pero está todo dado para su continuidad bajo un nuevo formato de contrato. 

Este sería bajo el esquema 2+2: dos hasta la Copa América y luego dos más hasta el Mundial 2030, plazo donde también culminaría la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA.

La Albiceleste ya tiene por delante la última ventana internacional de 2026: será del 9 al 17 de noviembre, según el calendario internacional de FIFA. Para esos partidos, el DT ya habría firmado su nuevo contrato y el acuerdo ya estaría anunciado.

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