Se viene la era post Messi: el anuncio de AFA respecto a los próximos partidos de la Selección Argentina

Apenas pasaron unos días y el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina es algo que todavía no se dimensiona en toda su magnitud. Sin embargo, pronto habrá que pensar en el futuro a corto y mediano plazo.

En ese sentido, la Albiceleste ya mira de reojo cuáles serán sus próximos compromisos y la AFA anunció una noticia importante al respecto este viernes.

A través de sus canales oficiales, la entidad madre del fútbol argentino adelantó que el lunes 7 dará a conocer toda la información sobre los partidos que el combinado nacional disputará en la fecha FIFA de septiembre y octubre. Un día antes, saldría la lista de convocados .

#SelecciónMayor El próximo lunes, la @afa, dará a conocer los partidos amistosos que disputará el equipo Lionel Scaloni en la fecha FIFA de septiembre/octubre. pic.twitter.com/eGuCG9Lvth September 4, 2026

Según trascendió, la idea sería que el elenco dirigido por Lionel Scaloni pueda disputar entre dos o tres cotejos en el país. De hecho, sedes como Buenos Aires, Rosario y Córdoba toman fuerza para albergar esas citas.

No obstante, a raíz de las sanciones que la FIFA impuso tras los incidentes en la final del Mundial 2026, los siguientes dos duelos serán con aforo reducido.