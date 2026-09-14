La Selección Argentina prepara tres amistosos y Messi podría despedirse ante los hinchas

La Selección Argentina ya empieza a proyectar su próximo desafío después de una etapa marcada por los grandes títulos obtenidos en los últimos años. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendría por delante una serie de tres amistosos en el país durante la fecha FIFA de septiembre, en el comienzo de un nuevo ciclo que tendrá como grandes objetivos la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El calendario todavía no fue oficializado por la AFA, pero la planificación contempla que la Albiceleste dispute dos de esos encuentros en Buenos Aires y uno en Córdoba. El primer compromiso tendría como escenario el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que los otros dos se desarrollarían en el Monumental.

De acuerdo con la programación que se maneja, Bolivia sería el primer adversario, en un partido previsto para el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. Luego, el plantel regresaría a Buenos Aires para completar la gira con dos encuentros frente a seleccionados africanos.

El segundo compromiso sería ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en el estadio de River. La serie se cerraría apenas tres días después, el martes 6, con un duelo frente a Benín, también en el Monumental.

En caso de concretarse, los partidos ante los dos equipos africanos tendrán un condimento particular: serán enfrentamientos inéditos para la Selección Argentina. La Albiceleste no registra antecedentes frente a Burkina Faso ni Benín, por lo que ambos representarían nuevos rivales para el conjunto de Scaloni.

La idea de afrontar este tipo de encuentros forma parte de una planificación que busca darle rodaje al equipo mientras se prepara para los próximos grandes objetivos. En la anterior fecha FIFA de marzo, Argentina también había elegido rivales africanos y se enfrentó con Zambia y Mauritania en La Bombonera.

¿Messi podría jugar sus últimos partidos con la Selección Argentina?

Más allá de los rivales y las sedes, la gran expectativa estará puesta en Lionel Messi. El capitán anunció su retiro de la Selección Argentina mediante una emotiva carta, por lo que estos amistosos podrían convertirse en una oportunidad para que tenga una última presentación ante los hinchas argentinos.

La AFA tendría la intención de invitar al 10 a participar de estos encuentros para que pueda despedirse dentro del campo de juego. Sin embargo, la decisión final estará en manos del propio futbolista, que deberá definir si acepta volver a vestir la camiseta de la Albiceleste en esta serie de amistosos.

Por ahora, el calendario permanece sujeto a la confirmación oficial. Si se ratifica la planificación, Argentina tendrá tres presentaciones en territorio nacional en apenas una semana, con Córdoba como punto de partida y Buenos Aires como escenario de los dos últimos partidos.

Posibles amistosos de Argentina