Argentina vs. Bolivia, por un amistoso en fecha FIFA: probables alineaciones, cuándo se juega, a qué hora y cómo verlo por TV

La Selección Argentina comienza a dejar atrás la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y ya tiene la mira puesta en una nueva serie de compromisos internacionales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará tres amistosos FIFA, aunque el último tendrá un significado especial: será el partido que marcará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional.

El primer desafío será ante Bolivia, en Córdoba. Luego llegará el turno de Burkina Faso, también como preparación, antes del esperado encuentro frente a Benín, que se jugará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental y tendrá como protagonista central al capitán argentino.

Más allá de los resultados, estos encuentros le permitirán a Scaloni comenzar a evaluar alternativas después del Mundial y darle rodaje a distintos futbolistas. Además, el entrenador todavía debe definir su futuro al frente de la Selección.

Argentina vs. Bolivia: a qué hora se juega

El partido entre Argentina y Bolivia se disputará el miércoles 30 de septiembre, desde las 21 horas de la Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro corresponde a la fecha FIFA de amistosos internacionales y será el primero de los tres compromisos que afrontará la Albiceleste antes de cerrar esta etapa con el homenaje y despedida de Messi ante Benín.

Probables formaciones de Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros y Fernando Nava

La terna arbitral de Argentina vs. Bolivia

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Asistente 1: Miguel Roldán (Colombia)

Asistente 2: Roberto Padilla (Colombia)

Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

Cómo ver en vivo Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional

El amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia por un amistoso en fecha FIFA será televisado tanto por Telefe como en TyC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y TyCSports Play.