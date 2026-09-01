Selección Argentina: cuándo será la primera convocatoria de Scaloni sin Messi y qué partidos prepara

La Selección Argentina empieza a dejar atrás una etapa histórica y Lionel Scaloni tendrá por delante el desafío de construir el equipo que continuará después de Lionel Messi. Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y el anuncio del retiro del capitán, el entrenador deberá afrontar por primera vez una convocatoria sin el máximo goleador de la historia del seleccionado.

El próximo domingo 6 de septiembre será una fecha clave: Scaloni deberá presentar la lista de convocados para la próxima ventana internacional, que significará el inicio formal de una nueva etapa para la Albiceleste.

La salida de Messi, además, dejó un mensaje que apunta directamente al futuro. En su despedida de la Selección, el rosarino destacó el crecimiento de los futbolistas más jóvenes y aseguró: "Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". Sus palabras anticipan un recambio que ahora deberá comenzar a plasmarse dentro de la cancha.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Albiceleste volverá a tener actividad entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en una ventana que le permitirá a Scaloni comenzar a ensayar diferentes alternativas.

En ese período, Argentina podría disputar hasta cuatro encuentros amistosos, aunque por ahora la cantidad definitiva de partidos todavía no está confirmada.

El plan que manejaba inicialmente la AFA incluía un partido en territorio argentino y posteriormente una gira por China. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada y el calendario tuvo que ser replanteado.

La AFA analiza dos amistosos en Argentina

Con la gira por China fuera de los planes, la alternativa que tomó fuerza es que la Selección Argentina dispute dos amistosos como local durante la próxima fecha FIFA.

Los posibles rivales serían equipos de Conmebol o Concacaf, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales sobre los seleccionados que estarán enfrente ni sobre las ciudades que albergarán los encuentros.

Para Scaloni, esos partidos tendrán un valor especial. Más allá de los resultados, servirán para comenzar a definir qué futbolistas asumirán mayores responsabilidades en un equipo que, por primera vez en muchos años, deberá aprender a jugar sin Messi.

El entrenador tendrá así su primera oportunidad concreta para probar nombres, modificar roles y darle espacio a una nueva generación que buscará ocupar el lugar que deja el capitán.