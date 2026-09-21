La Selección Argentina ya palpita la despedida de Messi: qué dijeron Barco, Tagliafico y los demás jugadores

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya ocupa un lugar central en la concentración de la Albiceleste. Con los primeros convocados llegando al país para la próxima fecha FIFA, varios integrantes del plantel se refirieron a lo que significará compartir con el capitán sus últimos minutos con la camiseta argentina.

Uno de los primeros en arribar fue Valentín Barco, quien no ocultó la emoción que genera la inminente despedida del rosarino. El defensor habló sobre lo que representa Messi para el grupo y reconoció que será difícil imaginar a la Selección sin su presencia.

"Estamos todos muy emocionados y esperamos estar a la altura en su despedida. Nadie se imagina una Selección sin él, es un vacío muy grande el que va a dejar, imposible de llenar", expresó Barco en diálogo con ESPN.

Agustín Giay también habló sobre la posibilidad de compartir con Messi uno de los últimos partidos de su histórica etapa con la Albiceleste. El futbolista admitió que será una situación especial y adelantó que intentará disfrutarla al máximo.

"Es algo triste, pero obviamente que vamos a disfrutar mucho", señaló. Incluso contó que, si tiene la oportunidad, buscará llevarse un recuerdo personal de la despedida: "No me gusta molestarlo, pero si se da la oportunidad le voy a pedir la última foto".

Otro de los referentes que se pronunció fue Nicolás Tagliafico. El lateral destacó que el grupo deberá comenzar a asimilar una realidad que durante mucho tiempo pareció lejana: la Selección tendrá que continuar sin su capitán y máximo referente.

"Hay que asimilarlo, hay que trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección. Pasaron 20 años con el mejor jugador. Va a ser duro, pero hay que asimilarlo", sostuvo Tagliafico.

El defensor, además, dejó entrever que su propio ciclo con la camiseta argentina también atraviesa una etapa decisiva. "Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible", afirmó.

Facundo Medina, por su parte, reconoció la tristeza que le provoca el cierre de la etapa de Messi con la Selección y destacó tanto su trayectoria como sus cualidades fuera de la cancha. "Estoy triste, nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Es una persona humana y hay que respetar su decisión", manifestó. Y agregó: "Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfrute tanto él como su familia. Es un ejemplo para todos, hay que aprender de su grandeza".

Exequiel Palacios también hizo referencia al impacto que tendrá la salida del capitán. "Nos va a dejar un vacío muy grande Leo, es nuestro capitán, el mejor del mundo. Vamos a disfrutar de esta semana para despedirnos de él", expresó.

La agenda de la Selección Argentina antes de la despedida de Messi

La Albiceleste tendrá una serie de amistosos durante la próxima fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará primero a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Luego llegará el turno de los dos encuentros en Buenos Aires: Argentina se medirá con Burkina Faso y posteriormente tendrá el esperado partido frente a Benín en el Monumental, escenario elegido para la despedida de Messi de la Selección.

El encuentro ante Benín será, así, una jornada especialmente significativa para el conjunto nacional y para los hinchas argentinos, que tendrán la oportunidad de acompañar al capitán en uno de los últimos capítulos de su extraordinaria historia con la camiseta albiceleste.