Atento Messi: la Selección Argentina ya tiene horarios confirmados para sus próximos tres amistosos

La Selección Argentina ya tiene definido el cronograma para sus próximos tres compromisos. La AFA confirmó los horarios de los amistosos que el equipo disputará durante la próxima Fecha FIFA y despejó una de las últimas incógnitas que quedaban alrededor de la agenda del conjunto nacional.

El debut en esta serie de encuentros será frente a Bolivia, el miércoles a las 21, en Córdoba. Luego llegará el turno de Burkina Faso, en un partido que se disputará el sábado desde las 21 en el estadio Monumental.

El cierre tendrá un significado especial: Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre a las 20, nuevamente en el Monumental. Ese encuentro marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección ante el público argentino.

Los horarios de Argentina para la próxima Fecha FIFA

El calendario confirmado por la AFA quedó establecido de la siguiente manera:

Argentina vs. Bolivia: miércoles, a las 21, en Córdoba.

Argentina vs. Burkina Faso: sábado, a las 21, en el Monumental.

Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, a las 20, en el Monumental.

Los rivales y las sedes ya habían sido definidos con anterioridad, pero todavía restaba conocer el horario exacto de inicio de cada encuentro.

El partido más esperado será en el Monumental

El duelo frente a Benín concentrará buena parte de la atención por tratarse de una jornada especial para el fútbol argentino. El encuentro del 6 de octubre será la última presentación de Lionel Messi con la Selección en territorio argentino.

De esta manera, el Monumental será escenario de una noche cargada de simbolismo para el capitán, que tendrá la oportunidad de despedirse del público que acompañó gran parte de su extraordinaria trayectoria con la camiseta albiceleste.

Con los horarios ya oficializados, la AFA completó los principales detalles de una agenda que tendrá tres presentaciones de la Selección en apenas unos días.