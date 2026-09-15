Cambio de último momento en la Selección Argentina Sub 19 antes de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 sufrió una modificación de último momento en su plantel a pocos días de comenzar su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Diego Placente debió desafectar a Bruno Galassi por una lesión y decidió sumar a un nuevo mediocampista para completar la nómina.

El elegido por el entrenador es Javier Pascual, futbolista categoría 2007 que pertenece a Lanús y se desempeña en la mitad de la cancha. De esta manera, el juvenil se incorporará al grupo que representará al país en la competencia.

#Sub19 Cambio de último momento en la lista de convocados del fútbol masculino en los Juegos @suramericanos26.



%uD83D%uDD01 Por lesión es baja Bruno Galassi (Lazio), y se suma al plantel Pedro Javier Pascual, del Club Lanús.



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Galassi, volante surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid y actualmente en Lazio, no podrá participar del certamen debido a la lesión que sufrió en la previa del debut argentino.

Con la lista nuevamente conformada, el equipo de Placente ya tiene todo preparado para afrontar una zona exigente. Argentina integra el Grupo B de los Juegos Suramericanos junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El estreno será frente a Paraguay, el viernes 18 a las 10. Luego llegará el duelo con Uruguay, programado para el domingo 20 a las 14, mientras que la última fecha de la fase de grupos será ante Venezuela, el martes 21 también a las 14.

Todos los encuentros de la Selección Argentina Sub 19 durante esta instancia se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, escenario en el que el conjunto nacional buscará comenzar con el pie derecho su camino en los Juegos Suramericanos.