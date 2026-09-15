Menú
Crónica en vivo

SORPRESA

Cambio de último momento en la Selección Argentina Sub 19 antes de los Juegos Suramericanos

Diego Placente debió modificar la lista de convocados por una lesión y ya tiene reemplazante para afrontar el debut ante Paraguay. El equipo nacional integra el Grupo B junto a Uruguay y Venezuela.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Selección Argentina Sub 19 sufrió una modificación de último momento en su plantel a pocos días de comenzar su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Diego Placente debió desafectar a Bruno Galassi por una lesión y decidió sumar a un nuevo mediocampista para completar la nómina.

El elegido por el entrenador es Javier Pascual, futbolista categoría 2007 que pertenece a Lanús y se desempeña en la mitad de la cancha. De esta manera, el juvenil se incorporará al grupo que representará al país en la competencia.

Galassi, volante surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid y actualmente en Lazio, no podrá participar del certamen debido a la lesión que sufrió en la previa del debut argentino.

Con la lista nuevamente conformada, el equipo de Placente ya tiene todo preparado para afrontar una zona exigente. Argentina integra el Grupo B de los Juegos Suramericanos junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El estreno será frente a Paraguay, el viernes 18 a las 10. Luego llegará el duelo con Uruguay, programado para el domingo 20 a las 14, mientras que la última fecha de la fase de grupos será ante Venezuela, el martes 21 también a las 14.

Todos los encuentros de la Selección Argentina Sub 19 durante esta instancia se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, escenario en el que el conjunto nacional buscará comenzar con el pie derecho su camino en los Juegos Suramericanos.

Esta nota habla de:
1
La Selección Argentina prepara tres amistosos y Messi podría despedirse ante los hinchas
ATENCIÓN

La Selección Argentina prepara tres amistosos y Messi podría despedirse ante los hinchas

2
Joanna Wietrzyk ganó una carrera de Hyrox tras sufrir una incontinencia fecal y desató una fuerte polémica
ESCÁNDALO TOTAL

Joanna Wietrzyk ganó una carrera de Hyrox tras sufrir una incontinencia fecal y desató una fuerte polémica

3
Boca se juega todo ante San Pablo y Arruabarrena espera por una vuelta clave
MUNDO XENEIZE

Boca se juega todo ante San Pablo y Arruabarrena espera por una vuelta clave

4
Alpine explicó el error que casi le cuesta caro a Franco Colapinto en el GP de España de Fórmula 1
ESTRATEGIA

Alpine explicó el error que casi le cuesta caro a Franco Colapinto en el GP de España de Fórmula 1

5
Lamine Yamal habló de Messi y se postuló para el Balón de Oro: "Me lo merecería yo"
CERO HUMILDAD

Lamine Yamal habló de Messi y se postuló para el Balón de Oro: "Me lo merecería yo"

Últimas noticias de Juegos Suramericanos Santa Fe 2026