La Selección Argentina Sub 19 tiene convocados para los Juegos Suramericanos: la lista de Diego Placente

La Selección Argentina Sub 19 ya tiene a sus 18 convocados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Diego Placente definió la nómina que representará a la Albiceleste en el certamen, que tendrá como escenario principal al Coloso Marcelo Bielsa de Newell's.

La convocatoria combina futbolistas que se desempeñan en el fútbol argentino con jóvenes que desarrollan sus carreras en Europa. Para Placente, además de afrontar la competencia, el torneo será una oportunidad importante para observar y darle forma al equipo que disputará el Sudamericano Sub 20 de 2027.

Ese certamen tendrá especial relevancia porque entregará las plazas para el Mundial Sub 20 que se disputará posteriormente en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Ian Subiabre, una de las figuras de la convocatoria

Entre los nombres del fútbol argentino aparece Ian Subiabre, uno de los jugadores que más conoce Placente y que viene siendo una presencia habitual en sus selecciones juveniles.

El extremo tuvo participación en el plantel argentino que alcanzó el subcampeonato en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Después de disputar 44 partidos con la camiseta de River, el futbolista pasó a Tigre a préstamo, donde continúa su desarrollo.

Otro de los nombres destacados es Facundo Guch, quien tendrá una oportunidad especial al jugar el torneo prácticamente en casa. El futbolista de Newell's es una pieza importante para el equipo dirigido por Kudelka y ahora buscará trasladar ese protagonismo al seleccionado juvenil.

Los tres "europibes" que convocó Placente

La lista también cuenta con tres futbolistas que desarrollan sus carreras en Europa y que aparecen como alternativas de futuro para las selecciones juveniles argentinas.

Uno de ellos es Alain Gómez Santillán, arquero nacido en España, hijo de padres argentinos y venezolanos, que actualmente se desempeña en Valencia.

También fue citado Nicolás Marcipar, defensor de Barcelona nacido en Cataluña y descendiente de argentinos. El tercer representante del fútbol europeo es Bruno Galassi, defensor nacido en España. El juvenil fue transferido por Real Madrid a Lazio, que pagó cuatro millones de euros por su incorporación.

Placente comienza a preparar el próximo gran desafío

Más allá de los Juegos Suramericanos, el objetivo de Placente estará puesto en seguir evaluando jugadores para el proceso de la Selección Argentina Sub 20.

El Sudamericano de 2027 será el próximo gran desafío de esta generación, ya que allí estarán en juego las clasificaciones al Mundial Sub 20. Por eso, el certamen que se disputará en Santa Fe representará una primera prueba importante para varios de los juveniles que buscan ganarse un lugar en el futuro equipo nacional.

Con una mezcla de futbolistas del medio local y jóvenes que ya compiten en Europa, Placente comienza a delinear una nueva generación de la Selección Argentina.

El listado de Placente de la Selección Argentina Sub 19

Arqueros:

Alain Gómez Santillán (Valencia)

(Valencia) Máximo Leguizamón (Tigre)





Defensores:

Thiago Pérez Ferreira (Huracán)

(Huracán) Fernando Closter (Independiente)

(Independiente) Bruno Galassi (Lazio, Italia)

(Lazio, Italia) Nicolás Marcipar (Barcelona)

(Barcelona) Matías Satas (Boca)

(Boca) Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Santiago Zampieri (Montevideo City Torque)







Mediocampistas:

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Santiago Espíndola (River)

(River) Marcos Ortíz (Belgrano)

(Belgrano) Facundo Guch (Newell's)

(Newell's) Uriel Ojeda (San Lorenzo)

(San Lorenzo) Ramiro Tulián (Belgrano)



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