Selección Argentina vs. Islandia, por un amistoso internacional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina se enfrentará hoy martes a Islandia en un partido amistoso de preparación para su participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA que comparte con Jordania, Argelia y Austria. El encuentro se disputará desde las 22 en el estadio Jordan-Hare Satadium de Alabama y tendrá la televisación tanto de TyC Sports como de Telefe.

Lionel Scaloni ya adelantó en conferencia de prensa que Lionel Messi tendrá varios minutos y aclaró que los únicos que están entrenando diferenciado son Leandro Paredes y Julián Álvarez, mientras que tanto Nahuel Molina Lucero como Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están finalizando su puesta a punto para estar al tope para el inicio de la Copa del Mundo.

Argentina viene de vencer 2 a 0 a Honduras con tantos de Giuliano Simeone y Lautaro Martínez, en un cotejo que le sirvió a Scaloni para probar a varios juveniles con la camiseta Albiceleste como Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Joaquín Freitas y Nicolás Capaldo.

El único enfrentamiento entre Argentina e Islandia se dio en el marco del Mundial 2018 y fue empate 1 a 1, en un cotejo en el que Lionel Messi erró un penal y comenzó la debacle del conjunto dirigido por entonces por Jorge Sampaoli.

Probables formaciones de Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson

Cómo ver en vivo Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional

El partido amistoso entre Argentina e Islandia será televisado por Telefe y TyC Sports, mientras que también vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.