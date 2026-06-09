Selección Argentina vs. Islandia, por un amistoso internacional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo
La Selección Argentina juega ante Islandia su último partido de preparación en la previa de su participación en el Mundial 2026 de la FIFA. Lionel Messi tendrá algunos minutos avisó Lionel Scaloni.
La Selección Argentina se enfrentará hoy martes a Islandia en un partido amistoso de preparación para su participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA que comparte con Jordania, Argelia y Austria. El encuentro se disputará desde las 22 en el estadio Jordan-Hare Satadium de Alabama y tendrá la televisación tanto de TyC Sports como de Telefe.
Lionel Scaloni ya adelantó en conferencia de prensa que Lionel Messi tendrá varios minutos y aclaró que los únicos que están entrenando diferenciado son Leandro Paredes y Julián Álvarez, mientras que tanto Nahuel Molina Lucero como Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están finalizando su puesta a punto para estar al tope para el inicio de la Copa del Mundo.
Argentina viene de vencer 2 a 0 a Honduras con tantos de Giuliano Simeone y Lautaro Martínez, en un cotejo que le sirvió a Scaloni para probar a varios juveniles con la camiseta Albiceleste como Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Joaquín Freitas y Nicolás Capaldo.
El único enfrentamiento entre Argentina e Islandia se dio en el marco del Mundial 2018 y fue empate 1 a 1, en un cotejo en el que Lionel Messi erró un penal y comenzó la debacle del conjunto dirigido por entonces por Jorge Sampaoli.
Probables formaciones de Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional
Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni
Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson
Cómo ver en vivo Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional
El partido amistoso entre Argentina e Islandia será televisado por Telefe y TyC Sports, mientras que también vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.