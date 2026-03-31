Selección Argentina vs. Zambia, en un amistoso por fecha FIFA: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina se medirá con Zambia este martes, desde las 20.30 en La Bombonera, por un partido amistoso por fecha FIFA que sirve como preparación para el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Este duelo no será uno más, ya que puede significar el último de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca en nuestro país.

Lionel Scaloni tiene en mente cambiar varios futbolistas de los que decepcionaron a pesar de la victoria con Mauritania por 2 a 1, con tantos de Enzo Fernández y Nicolás Paz.

Los jugadores que no sumaron minutos o que disputaron apenas un rato durante la semana le ganaron 1 a 0 a la Selección Argentina Sub 20 con un gol de José Manuel López.

El once inicial fue Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, López y Nicolás Paz, siendo este último el único que fue titular el viernes.

Se espera que Scaloni ponga lo mejor a disposición con Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo Enzo Fernández y Alexis Mac Allister irán desde el inicio, mientras que Leandro Paredes y Rodrigo De Paul se disputan un lugar.

Arriba estarán Lionel Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez, a quien vio cansado por lo que habrá que ver si a último momento intenta poner a José Manuel López.

Por otro lado, Zambia no llega en su mejor momento a este encuentro amistoso, al hilvanar siete partidos sin victorias, con 2 empates y 5 derrotas. Su último cotejo fue el 29 de diciembre, cuando perdió 3 a 0 contra Marruecos por la Copa Africana de Naciones.

Probables formaciones de Argentina vs. Zambia por amistoso por la Fecha FIFA

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; y Patson Daka. DT: Moses Sichone.

Cómo ver Argentina vs. Zambia por amistoso por la Fecha FIFA

El partido amistoso entre la Selección Argentina y Zambia será televisado en vivo por TELEFE y DSports. Además, vas a poder disfrutrarlo vivo online por las plataformas de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.