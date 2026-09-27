¿Sigue?: Paredes se reunirá con Scaloni para definir su futuro en la Selección Argentina

Lionel Scaloni y Leandro Paredes pactaron mantener una reunión en el predio de la AFA en Ezeiza para analizar el futuro del mediocampista en el combinado nacional.

Actualmente, el jugador acarrea una durísima sanción de 10 partidos de suspensión que lo mantiene alejado de las convocatorias. Sin embargo, cobró fuerza la alternativa de que se le reduzca la pena a la mitad.

De concretarse este escenario y rebajar el castigo a solo 5 encuentros, los plazos de su inhabilitación se acortarían considerablemente.

De hecho, el futbolista cumpliría la totalidad de la sanción entre la presente fecha FIFA y la ventana de partidos programada para el mes de noviembre, lo que dejaría el terreno despejado para su retorno a las citaciones oficiales.

Pero antes, Paredes debe definir luego de esta reunión con el entrenador si sigue con fuerzas para continuar formando parte de la Albiceleste.