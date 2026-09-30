Selección Argentina vs. Bolivia, sin Messi: a qué hora juegan, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina y Bolivia se enfrentan hoy miércoles, desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, por un amistoso internacional en fecha FIFA. La Albiceleste, sin la presencia de Lionel Messi, y con Lionel Scaloni en medio de la negociación de la extensión de su vínculo, disputa su primer cotejo después de lo que fue la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Messi viajará al país los próximos días para disputar su último cotejo con la celeste y blanca, el martes 6 de octubre ante Benin en el estadio Monumental.

Bolivia no llegó a disputar la Copa Del Mundo 2026 por muy poco, ya que perdió 2 a 1 ante Irak la final del Repechaje Intenacional. Luego perdió 4-0 con Escocia, con Argelia 4-0 y ante Paraguay, 2-0.

Probables formaciones de Argentina vs. Bolivia por un amistoso

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas

Cómo ver en vivo Argentina vs. Bolivia por un amistoso

El partido amistoso entre la Selección Argentina y Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes será televisado por TyC Sports y Telefe. Además, vas a disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.