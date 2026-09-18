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Sonríe Scaloni: la buena noticia que la AFA le dio a la Selección Argentina sobre los próximos amistosos

Este viernes, la entidad madre del fútbol argentino despejó un problema que le estaba sacando el sueño al DT.

Edelmiro Balmaceda
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Por ahora, con Lionel Scaloni y también con Lionel Messi, la Selección Argentina se prepara para afrontar la fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que tendrá tres amistosos.

En ese marco, la AFA hizo un anuncio este viernes respecto a los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, que le dieron un suspiro de alivio al entrenador de la Albiceleste.

Es que, tras recibir el visto bueno de la Conmebol, la entidad madre del fútbol argentino ratificó que los partidos que se disputarán el miércoles 30 de septiembre, el sábado 3 y el martes 6 de octubre serán de clase A.

Al tratarse de partidos "de primer nivel", servirán para que los futbolistas que fueron castigados tras los incidentes en la final del Mundial 2026 puedan reducir sus respectivas sanciones.

Quiénes son los sancionados de la Selección Argentina de cara a los próximos amistosos

  • Leandro Paredes - 10 partidos
  • Nahuel Molina - 7 partidos
  • Roberto Ayala - 3 partidos
  • Thiago Almada - un partido
  • Enzo Fernández - un partido

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