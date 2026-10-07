¿Subió Argentina?: así quedó el ranking FIFA tras la fecha internacional

Luego del Mundial 2026, volvió el fútbol a nivel selecciones con una extensa fecha FIFA que se llevó a cabo durante la última semana de septiembre y la primera de octubre.

Tras estos encuentros, el ranking FIFA volvió a tener actualizaciones. España se mantiene en el primer lugar tras un buen desempeño en la Nations League, mientras que la Selección Argentina se queda en el segundo puesto.

El movimiento más importante dentro del top 10 lo dio Portugal. Los lusos escalaron dos posiciones, por lo que llegaron al quinto lugar, desplazando a Brasil al 6° y a Marruecos al 7°.

Así está el top 10 del ranking FIFA