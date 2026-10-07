Tagliafico habló del retiro de Messi de la Selección: "No queríamos que se vaya"

Nicolás Tagliafico destacó el impacto que tuvo Lionel Messi durante los ocho años que compartieron en la Selección Argentina y aseguró que el capitán "te hace superar todo el tiempo dentro y fuera de la cancha".

Luego de la despedida de Messi con la Selección Argentina, Tagliafico habló en zona mixta y, se refirió a lo que significó compartir tantos años con el rosarino.

"Ocho años es muchísimo y siento que va a ser inolvidable porque él te hace superar todo el tiempo dentro y fuera de la cancha", expresó el defensor.

Tagliafico habló sobre el retiro de Messi de la Selección

En relación con la decisión de Messi de ponerle punto final a su ciclo con la Selección argentina, Tagliafico sostuvo que el capitán tomó una determinación que debe ser acompañada.

"Sentimos que tomó su decisión y es buenísimo que lo haya disfrutado. Él lo dijo bien. El día que lo pasó increíble fue después de salir campeones", señaló.

El defensor reconoció que la despedida tuvo un sabor agridulce para el plantel: "Hoy es un poquito diferente, pero contento. Al final es un momento raro, no queríamos que se vaya, pero tomó la decisión y hay que acompañarlo".

Además, contó cómo vio a Messi en este momento tan especial: "Leo estaba feliz porque se va con una buena imagen, pero un poco triste porque ama el fútbol y no quiere retirarse nunca de la Selección".

La reflexión de Tagliafico sobre la historia de Messi

Tagliafico también destacó la resiliencia que mostró Messi a lo largo de su carrera con la Selección argentina, especialmente durante los años en los que los resultados no acompañaron.

"Nunca bajó los brazos y eso es un claro ejemplo para la vida en general de que si seguís intentando, las cosas pasan", afirmó.

En ese sentido, agregó: "En la Selección siempre tuvo piedras en el camino, pero no se rindió y eso dio sus frutos".

Para Tagliafico, la experiencia de Messi representa una enseñanza que trasciende al fútbol y puede servir de inspiración para las nuevas generaciones que comienzan a formar parte del seleccionado.

Tagliafico y el futuro de la Selección Argentina

De cara a la renovación del plantel, el defensor se mostró esperanzado con el futuro de la Albiceleste y destacó el ambiente que se construyó en los últimos años.

"Ojalá que este recambio y el ambiente positivo que trajo la Selección sirva para los chicos nuevos para dejarla en lo más alto", manifestó.

Tagliafico y su futuro en la Selección

Por último, el lateral izquierdo se refirió a su propia continuidad en el seleccionado y dejó en claro que, por ahora, seguirá disponible.

"Por ahora sigo. Siempre que vengo a la Selección saco un plus, pero entiendo que son momentos y en algún momento tendré que despedirme también", concluyó.