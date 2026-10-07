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El tremendo posteo de Taglafico sobre la despedida de Messi de Argentina: "Es para siempre..."

El lateral izquierdo se expresó en Instagram sobre el recorrido junto a Goat en la Albiceleste

Juan Riera
Juan Riera
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Nicolás Tagliafico expresó sus sentimientos tras haber participado de la victoria de la Selección Argentina ante Benín en el estadio Monumental en lo que fue el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. El lateral izquierdo campeón del mundo en Qatar 2022  hizo un sentido posteo en Instagram en el que habló del honor que significó ser su compañero; además de no olvidarse que el de ayer fue el "último baile de Nicolás Otamendi".

Qué difícil despedir una etapa así


Ayer tuvimos el privilegio de estar ahí, compartiendo con vos, Leo, tu último partido con la Selección. Tantos años, tantos momentos y tantas historias que quedan para siempre.

Un honor gigante haber sido tu compañero y haber corrido a tu lado en cada partido. Gracias por guiarnos, por enseñarnos a no bajar los brazos nunca y por darnos la alegría más grande a todos los argentinos.

Y qué decir de vos, Ota. Tantos años compartiendo vestuario, tantas batallas y tantos momentos. Un orgullo haberlo vivido a tu lado.

Gracias por tanto 🩵

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