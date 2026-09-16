Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."

Tras varias semanas de incertidumbre, la Selección Argentina definió ayer su hoja de ruta en el corto plazo con la certeza de que, para los próximos partidos amistosos , no solo contará con Lionel Messi por última vez, sino que también tendrá a Lionel Scaloni en la conducción.

El dato no es menor teniendo en cuenta que la continuidad del DT campeón del mundo es una verdadera incógnita, sobre todo cuando su contrato finalice en diciembre.

En ese marco, un colega suyo analizó el presente del combinado nacional, puso su experiencia sobre la mesa y se postuló para reemplazarlo. Se trata de Antonio Mohamed.

Mediante una entrevista radial que concedió en las últimas horas, el Turco, actualmente en Toluca, consideró estar "preparado" para asumir ese desafío.

"Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado", sentenció.

%uD83D%uDDE3%uD83C%uDF99 En #Fútbol910 con @hugobalassone y equipo, dialogamos con @tonymohamed11, DT del Toluca, quien expresó su anhelo de dirigir la Selección Argentina, en el caso de que Lionel Scaloni deje de serlo. pic.twitter.com/gwxNOHoDJz — Radio La Red - AM 910 %uD83D%uDCFB (@radiolared) September 15, 2026

El ex estratega de Huracán e Independiente, entre otros, pasó por el fútbol brasileño y español. Sin embargo, su lugar en el mundo lo encontró en México. De hecho, desde que llegó en 2024 a los Diablos Rojos, obtuvo seis títulos y se convirtió en el director técnico más laureado en la historia del club.

Por otra parte, prosiguió con su alocución y expresó que será "más complejo" tener que pensar en un equipo sin la Pulga que suplir la eventual ausencia de Scaloni.

"Es un desafío. Es mucho más el post Messi que el post Scaloni, respetando todo lo que hizo que fue espectacular. Poder suceder a Messi es mucho más complejo porque los jugadores y la gente se van a tener que ir adaptando", explicó.

Pese a todo ello, Mohamed entendió que, llegado el caso, hay una enorme cantidad de alternativas para poder elegir a un nuevo entrenador.

"Argentina tiene entrenadores totalmente capacitados y de diferentes gustos para tomar la selección", concluyó en diálogo con La Red.