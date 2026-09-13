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NO PUDO SER

Changuito Zeballos volvió tras tres meses, hizo un golazo, pero Monza perdió ante Lecce

El ex Boca tuvo su estreno en la Serie A después de casi 100 días sin jugar y fue protagonista: ingresó en el segundo tiempo y marcó de tiro libre, aunque Monza cayó 3-2 ante Lecce.

Juan Riera
Juan Riera
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Exequiel "Changuito" Zeballos tuvo su debut con la Serie A con el Monza en la derrota ante el Lecce y así volvió a sumar minutos luego de tres meses de inactividad. El ex Boca anotó en su primera vez, aunque su equipo cayó 3 a 2 en un partido electrizante.

El último partido de Zeballos había sido el 28 de mayo, cuando Boca Juniors enfrentó a Universidad Católica en La Bombonera por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Desde entonces, no volvió a jugar debido a la espera por una oferta que permitiera concretar su salida del Xeneize.

En cuánto a su presente, luego de varios entrenamientos, Zeballos ingresó ante Lecce en el estadio Via del Mare para disputar sus primeros minutos oficiales con Monza y si bien anotó de tiro libre en el minuto 88, no le alcanzó para más y se quedaron con las manos vacías.


Cuándo vuelve a jugar Monza en la Serie A

El próximo duelo de Monza será por la fecha 5 de la Serie A de Italia recibiendo al Sassuolo, otro conjunto que seguramente a final de temporada luchará por mantener la categoría. El duelo será el próximo viernes a las 15.45.

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