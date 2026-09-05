Con un doblete y sobre la hora, Lautaro Martínez le dio un triunfazo a Inter frente a Napoli por la Serie A

Este sábado, por la fecha 3 de la Serie A, Lautaro Martínez se calzó la capa y fue el héroe de un Inter que, sobre la hora, derrotó 3-2 a Napoli.

Luego de un primer tiempo sin emociones, el complemento fue una verdadera guerra sin cuartel.

Tanto es así que, en una ráfaga entre los cinco y los ocho minutos, la visita pegó por duplicado con los goles de Mateo Politano y Rasmus Höjlund.

¡LA INEXORABLE LEY DEL EX! Matteo Politano aprovechó el error en la salida del Inter y marcó el 1-0 de Napoli.



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¡DOS GOLES EN UNA RÁFAGA! Hojlund aprovechó OTRO error en la salida de Inter y la acomodó junto a un palo para el 2-0 de Napoli. ¡EFICACIA!



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Con el resultado cuesta arriba, el Neroazzurro reaccionó de la mano del Toro, que a los 11' configuró el descuento.

¡¡PARTIDAZO TOTAL!! Lautaro Martínez anticipó tras el centro de Dimarco y anotó el 1-2 de Inter vs. Napoli. ¡INCREÍBLE!



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A partir de ahí, el equipo dirigido por Cristian Chivu fue a buscar el empate y, a ocho minutos del final, lo consiguió por intermedio de Marcus Thuram.

¡QUÉ TESTAZO, MARCUS! Thuram cabeceó a la perfección y marcó el 2-2 de Inter vs. Napoli. ¡PARTIDAZO EN MILANO!



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Pero eso no iba a ser todo, ya que en tiempo de descuento y tras una jugada sucia, el delantero bahiense apareció en el lugar indicado e hizo delirar a todo el Giuseppe Meazza.

¡¡ES EL TORO ENAMORADO DE LOS GOLES!! ¡¡EL OLFATO GOLEADOR DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 3-2 DE INTER QUE LO DIO VUELTA VS. NAPOLI!!



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Gracias al triunfo, Inter ganó en sus tres presentaciones y es uno de los líderes del certamen. Por su parte, Napoli quedó con tres puntos.