Con un doblete y sobre la hora, Lautaro Martínez le dio un triunfazo a Inter frente a Napoli por la Serie A
En un auténtico partidazo por la fecha 3 de la Serie A, Inter derrotó a Napoli con una actuación sobresaliente de Lautaro Martínez.
Este sábado, por la fecha 3 de la Serie A, Lautaro Martínez se calzó la capa y fue el héroe de un Inter que, sobre la hora, derrotó 3-2 a Napoli.
Luego de un primer tiempo sin emociones, el complemento fue una verdadera guerra sin cuartel.
Tanto es así que, en una ráfaga entre los cinco y los ocho minutos, la visita pegó por duplicado con los goles de Mateo Politano y Rasmus Höjlund.
Con el resultado cuesta arriba, el Neroazzurro reaccionó de la mano del Toro, que a los 11' configuró el descuento.
A partir de ahí, el equipo dirigido por Cristian Chivu fue a buscar el empate y, a ocho minutos del final, lo consiguió por intermedio de Marcus Thuram.
Pero eso no iba a ser todo, ya que en tiempo de descuento y tras una jugada sucia, el delantero bahiense apareció en el lugar indicado e hizo delirar a todo el Giuseppe Meazza.
Gracias al triunfo, Inter ganó en sus tres presentaciones y es uno de los líderes del certamen. Por su parte, Napoli quedó con tres puntos.