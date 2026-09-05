Con una asistencia de Dybala y un gol de Soulé, Roma obtuvo una victoria agónica ante Atalanta

De manera agónica y gracias al aporte de Paulo Dybala y Matías Soulé, Roma derrotó 2-1 al Atalanta y se llevó un triunfazo por la fecha 3 de la Serie A italiana.

Luego de una primera mitad en la que pasó poco, el complemento comenzó de manera frenética y con un gol al minuto de La Dea cuando, tras impactar una bola suelta dentro del área, Éderson sacó un derechazo y festejó. De hecho, la visita tuvo alguna que otra ocasión más para volver a pegar, aunque no aprovechó.

A partir de ahí, la Loba comenzó poco a poco a inclinar la cancha y a llegar al área contraria con cada vez más peligro.

Y cuando parecía que todo se terminaba y no era la noche, la Joya soltó el pie en un córner y puso la pelota en la cabeza de un Mario Hermoso que, con suspenso, anotó el merecido empate.

Pero a los dirigidos por Gian Piero Gasperini no les alcanzaba el punto. Por eso, tres minutos más tarde, el delantero de la Selección Argentina le dio la pelota al marplatense, quien se tomó el tiempo de enganchar, perfilarse para la zurda y desatar el grito desaforado de todo el Estadio Olímpico.

Así las cosas, la Roma se quedó con los nueve puntos que disputó en este inicio de temporada y lidera el campeonato junto al Inter, mientras que Atalanta perdió el invicto y se quedó con seis unidades.