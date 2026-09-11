Franco Mastantuono convirtió un triplete en la victoria de Fiorentina ante Venezia por la Serie A
El delantero argentino tuvo su primera gran actuación en el equipo Viola, que ganó por primera vez en el campeonato.
Franco Mastantuono vivió este viernes una jornada inolvidable, ya que por primera vez anotó en Fiorentina y lo hizo por triplicado en la victoria 4-2 ante Venezia, por la fecha 4 de la Serie A.
El encuentro comenzó mal para el equipo Viola que, a los 22 minutos, arrancó perdiendo gracias al gol de Akor Adams para el anfitrión.
Sin embargo, cuando los fantasmas de las tres caídas en el campeonato empezaban a hacerse presentes, el delantero argentino salió al rescate y metió un doblete en el transcurso de un minuto para dar vuelta la historia.
Ya en el complemento, el elenco local manejó mucho mejor el encuentro y no solo estiró la diferencia con el tanto de otro argentino, Mateo Pellegrino, sino que el exjugador de River se dio el gusto de sellar su hat-trick a falta de seis minutos para el cierre.
Como para decorar el resultado, Antoine Hainaut configuró las cifras finales casi inmediatamente.
Gracias a la victoria, Fiorentina sumó sus primeros tres puntos, mientras que el conjunto de la Ciudad de los Canales se mantiene en el fondo de la tabla sin unidades.