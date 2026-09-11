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Y UN DÍA BRILLÓ

Franco Mastantuono convirtió un triplete en la victoria de Fiorentina ante Venezia por la Serie A

El delantero argentino tuvo su primera gran actuación en el equipo Viola, que ganó por primera vez en el campeonato.

Edelmiro Balmaceda
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Franco Mastantuono vivió este viernes una jornada inolvidable, ya que por primera vez anotó en Fiorentina y lo hizo por triplicado en la victoria 4-2 ante Venezia, por la fecha 4 de la Serie A.

El encuentro comenzó mal para el equipo Viola que, a los 22 minutos, arrancó perdiendo gracias al gol de Akor Adams para el anfitrión.

Sin embargo, cuando los fantasmas de las tres caídas en el campeonato empezaban a hacerse presentes, el delantero argentino salió al rescate y metió un doblete en el transcurso de un minuto para dar vuelta la historia.

Ya en el complemento, el elenco local manejó mucho mejor el encuentro y no solo estiró la diferencia con el tanto de otro argentino, Mateo Pellegrino, sino que el exjugador de River se dio el gusto de sellar su hat-trick a falta de seis minutos para el cierre.

Como para decorar el resultado, Antoine Hainaut configuró las cifras finales casi inmediatamente.

Gracias a la victoria, Fiorentina sumó sus primeros tres puntos, mientras que el conjunto de la Ciudad de los Canales se mantiene en el fondo de la tabla sin unidades.

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