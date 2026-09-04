Golazo de Nico Paz para la goleada del Como sobre Genoa, por la Serie A

Nico Paz convirtió con una gran definición para ampliar la ventaja de lo que sería la goleada 4-1 de Como sobre Genoa, por el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Serie A.

Ya con el marcador en favor de su equipo tras iniciar perdiendo, el argentino sacó provecho de la gran habilitación por parte de Yan Couto para irrumpir dentro del área del local.

En la cercanía del arco rival, el volante ofensivo logró despegarse de la marca de Johan Vásquez para generarse el espacio suficiente para sacar un fuerte disparo, imposible de contener para el arquero Justin Bijlow.

Este es el primer grito para el nacido en España en la nueva temporada con el equipo italiano.

El futbolista optó por quedarse en vez de regresar a Real Madrid; quedándose en el club donde logró afianzarse y este año disputará la Champions League.