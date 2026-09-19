Gracias a un doblete de Lautaro Martínez, Inter rescató un valioso empate ante Roma por la Serie A

La Roma y el Inter igualaron 2-2 y estuvieron a la altura de las expectativas en su duelo de líderes por la fecha 5 de la Serie A.

Con Paulo Dybala, Matías Soulé y Leonardo Balerdi como titulares, el encuentro se inclinó rápidamente a favor del conjunto local que, apenas a los seis minutos y gracias a la asistencia de Nahuel Molina, se puso en ventaja con el gol de Manu Koné.

¡CONEXIÓN ARGENTINA PARA EL PRIMERO DE LA LOBA! Dybala buscó a Molina, el lateral la bajó bien y Manu Kone firmó el 1-0 de Roma sobre Inter.



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Pero no conforme con eso, el mediocampista francés volvió a llegar al área y, a los 36', anotó nuevamente y estiró la diferencia para la Loba.

¡ESTÁ EN SU DÍA! Manu Koné tuvo suerte de no quedar en offside cuando Mancini lo "asistió" y firmó su doblete para el 2-0 de Roma vs. Inter.



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Sin embargo, la cosa cambió en el complemento. Tanto es así que, al minuto, Lautaro Martínez combinó bien con Marcus Thuram y consiguió el descuento.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Marcus Thuram recuperó, luego se asoció con Lautaro Martínez y el Toro definió perfecto para el 1-2 de Inter vs. Roma. ¡DE TODA LA CANCHA!



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En ese contexto, los dirigidos por Gian Piero Gasperini no pudieron liquidar la historia y, pese a que los minutos pasaban, el suspenso se adueñó de la noche en la capital italiana.

¡¡PONE LA CARA POR EL EQUIPO, LITERALMENTE!! Josep Martínez atajó lo que era un gol cantado de Malen para Roma vs. Inter ¡CON LA CABEZA!



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Finalmente, 11 minutos antes del cierre y tras avisar de cabeza, el Toro selló su doblete y configuró una igualdad más que valiosa para el Neroazzurro.

¡¡EL TORO ESTÁ AFILADÍSIMO!! ¡LAUTARO MARTÍNEZ NO PERDONÓ DENTRO DEL ÁREA Y FIRMÓ SU DOBLETE PARA EL 2-2 DE INTER VS. ROMA!



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Con este resultado, la Roma y el Inter llegaron a 13 puntos y comparten el liderazgo del campeonato, línea que duramente el fin de semana podría igualar la Lazio, si es que derrota a Venezia.