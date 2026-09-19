Gracias a un doblete de Lautaro Martínez, Inter rescató un valioso empate ante Roma por la Serie A
Este sábado, el Toro fue la gran figura del Neroazzurro en la igualdad como visitante frente a la Loba.
La Roma y el Inter igualaron 2-2 y estuvieron a la altura de las expectativas en su duelo de líderes por la fecha 5 de la Serie A.
Con Paulo Dybala, Matías Soulé y Leonardo Balerdi como titulares, el encuentro se inclinó rápidamente a favor del conjunto local que, apenas a los seis minutos y gracias a la asistencia de Nahuel Molina, se puso en ventaja con el gol de Manu Koné.
Pero no conforme con eso, el mediocampista francés volvió a llegar al área y, a los 36', anotó nuevamente y estiró la diferencia para la Loba.
Sin embargo, la cosa cambió en el complemento. Tanto es así que, al minuto, Lautaro Martínez combinó bien con Marcus Thuram y consiguió el descuento.
En ese contexto, los dirigidos por Gian Piero Gasperini no pudieron liquidar la historia y, pese a que los minutos pasaban, el suspenso se adueñó de la noche en la capital italiana.
Finalmente, 11 minutos antes del cierre y tras avisar de cabeza, el Toro selló su doblete y configuró una igualdad más que valiosa para el Neroazzurro.
Con este resultado, la Roma y el Inter llegaron a 13 puntos y comparten el liderazgo del campeonato, línea que duramente el fin de semana podría igualar la Lazio, si es que derrota a Venezia.