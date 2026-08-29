Nico González aportó un gol ante Parma y la Juventus sigue con puntaje ideal en el arranque de la Serie A

Gracias a una gran actuación de Nico González, la Juventus derrotó 2-0 al Parma por la fecha 2 y sigue con puntaje perfecto en la Serie A.

Después de un primer tiempo sin emociones, Luciano Spalletti mandó a la cancha al argentino a los 12 minutos de la segunda parte y, rápidamente, cosechó los frutos.

Tanto es así que, cinco minutos más tarde, el futbolista que la última temporada estuvo a préstamo en el Atlético de Madrid estrelló un remate contra el palo e inmediatamente abrió el marcador.

EL PRIMER REMATE DIO EN EL PALO Y EL SEGUNDO SE DESVIÓ Y ENTRÓ: Nico González celebró el 1-0 de Juventus contra Parma en la #SerieAxESPN.



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Sin embargo, eso no fue todo, ya que el jugador de la Selección Argentina también participó activamente en el segundo tanto de la Vecchia Signora.

Con 41 minutos en el reloj, el bonaerense provocó un error en la salida del rival y posibilitó el inicio de una jugada que concluiría con la conquista de Teun Koopmeiners.

DE LA PRESIÓN DE NICO GONZÁLEZ LLEGÓ EL SEGUNDO DE LA JUVE: Koopmeiners no perdonó y marcó el 2-0 de Juventus contra Parma en la #SerieAxESPN.



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Tras el triunfo frente a Frosinone en el debut, Juventus alcanzó los seis puntos y es uno de los líderes del campeonato. La próxima semana, se medirá nada más y nada menos que contra el Milan.