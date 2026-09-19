Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026: partidos, horarios y dónde ver en vivo

Argentina se prepara para afrontar una serie clave ante Turquía por la Copa Davis. El equipo dirigido por Javier Frana será local este fin de semana en el estadio Ruca Che de Neuquén y tendrá como objetivo asegurarse la permanencia en el Grupo Mundial. La Albiceleste viene de caer 3-2 frente a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers y deberá conseguir un triunfo para mantener sus chances de volver a disputar la competencia por el título en 2027. Conocé los cruces y cómo ver la serie en vivo.





Así serán los cruces de Argentina vs. Turquía por Copa Davids

Sábado 19 de septiembre

12:00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.





vs. Yanki Erel. A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.





vs. Tuncay Duran / Arda Azkara. A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (solo si es necesario).





vs. Mert Alkaya (solo si es necesario). Luego: Thiago Tirante vs. Yanki Erel (solo si es necesario).







Argentina vs. Turquía por la Copa Davis 2026, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La serie entre Argentina y Turquía por Copa Davis se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro