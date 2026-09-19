Menú
Crónica en vivo

IMPERDIBLE

Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026: partidos, horarios y dónde ver en vivo

Argentina se juega mucho ante Turquía en Neuquén: el equipo de Javier Frana necesita ganar la serie para asegurar su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis y mantener vivo el objetivo de volver a pelear por el título en 2027.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 Argentina se prepara para afrontar una serie clave ante Turquía por la Copa Davis. El equipo dirigido por Javier Frana será local este fin de semana en el estadio Ruca Che de Neuquén y tendrá como objetivo asegurarse la permanencia en el Grupo Mundial. La Albiceleste viene de caer 3-2 frente a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers y deberá conseguir un triunfo para mantener sus chances de volver a disputar la competencia por el título en 2027. Conocé los cruces y cómo ver la serie en vivo. 


Así serán los cruces de Argentina vs. Turquía por Copa Davids

Sábado 19 de septiembre

  • 12:00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.

  • A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

  • 11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.

  • A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (solo si es necesario).

  • Luego: Thiago Tirante vs. Yanki Erel (solo si es necesario).


Argentina vs. Turquía por la Copa Davis 2026, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La serie entre Argentina y Turquía por Copa Davis se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

  • Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
  • Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
  • Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro


Esta nota habla de:
1
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

2
Un ex Racing destapó una interna feroz: del "había piñas" al "nadie compartía mate"
TREMENDO

Un ex Racing destapó una interna feroz: del "había piñas" al "nadie compartía mate"

3
Racing le ganó a Sarmiento de Junín y no es más último
VALE ORO

Racing le ganó a Sarmiento de Junín y no es más último

4
¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Yassine Bounou
BOMBAZO

¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Yassine Bounou

5
Franco Colapinto despertó interés en otros equipos de Fórmula 1: qué dijo un periodista que conoce el paddock
CONFESIÓN

Franco Colapinto despertó interés en otros equipos de Fórmula 1: qué dijo un periodista que conoce el paddock

Últimas noticias de Copa Davis