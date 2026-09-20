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UN PASO MÁS

Argentina busca definir la serie de Copa Davis ante Turquía: a qué hora juegan HOY y cómo verlo en VIVO

El seleccionado argentino, capitaneado por Javier Frana, vence 2 a 0 a Turquía y busca definir todo en el dobles y no volver a los Qualifiers.

Juan Riera
Juan Riera
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Argentina empezó como quería la serie de Copa Davis contra Turquía, gracias a un sábado en el que salió todo en el estadio Ruca Che de Neuquén, con triunfos de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante, que permiten ilusionarse para no volver a los Qualifiers y caer al Grupo Mundial I.

Hoy continúa la acción con el dobles, en el que  Andrés Molteni y Guido Andreozzi buscarán vencer a Arda Azkara y Tuncay Duran. Si tienen éxito, la serie se acabará ahí, pero sino están programados los duelos Fran Cerúndolo frente a Mert AlkayaThiago Tirante ante Yanki Erel, estos dos últimos duelos sólo en caso de ser necesarios.

Lo mejor de los triunfos de Fran Cerúndolo y Thiago Tirante por Copa Davis


Así serán los cruces de hoy domingo de Argentina vs. Turquía por Copa Davis

Sábado 19 de septiembre

  • Francisco Cerúndolo 6-0 y 6-4 a Yanki Erel.
  • Thiago Tirante 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

  • 11:00: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.
  • A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (solo si es necesario).
  • Luego: Thiago Tirante vs. Yanki Erel (solo si es necesario).

Cómo ver en vivo los cruces de Argentina vs. Turquía por Copa Davis

Los duelos de hoy de Argentina vs. Turquía por Copa Davis serán televisado por TyC Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play también TyC Sports Play.

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