Ben Shelton venció a Tiafoe y jugará la final del US Open ante Alexander Zverev

Ben Shelton se quedó con el duelo estadounidense ante Frances Tiafoe y se convirtió en finalista del US Open. El octavo preclasificado superó a su compatriota por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, tras 3 horas y 17 minutos de partido, y jugará por primera vez en su carrera el encuentro decisivo de un Grand Slam.

It's more than just Ben Shelton's first US Open Final %uD83D%uDD25



He is the first Black American to reach the US Open Final since Arthur Ashe in 1972 %uD83D%uDC4F pic.twitter.com/tlj4TFwm8r — ESPN (@espn) September 12, 2026

El comienzo del partido fue favorable para Tiafoe, quien logró imponer condiciones durante el primer parcial. El 11° favorito aprovechó una de las oportunidades que tuvo para quedarse con el saque de Shelton y, sin conceder demasiadas opciones, cerró el set por 6-4.

La historia cambió por completo a partir del segundo capítulo. Shelton salió decidido a recuperar terreno, consiguió un quiebre en los primeros games y rápidamente tomó una ventaja de 2-0. Aunque Tiafoe logró reaccionar, el número 8 del mundo volvió a golpear sobre el servicio de su rival y se llevó el parcial por 6-3 para emparejar el partido.

El envión se mantuvo en el tercer set. Shelton mostró mayor solidez en los momentos importantes y volvió a quebrar en dos oportunidades, mientras que Tiafoe no consiguió generar chances de ruptura. Así, otro 6-3 dejó al nacido en Atlanta a un solo set de alcanzar la final.

%uD83D%uDEA8 Ben Shelton realizó el servicio más rápido en la historia de los Grand Slams.



- 158 mp/h

- 254 km/h



%uD83E%uDD2F ¡QUÉ ABSOLUTA LOCURA! pic.twitter.com/VEUKM9XWYg — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026

El desenlace fue mucho más parejo. Tiafoe intentó extender el partido y tuvo tres posibilidades para quedarse con el servicio de Shelton, pero el octavo preclasificado logró resistir en los momentos de mayor presión. Cuando parecía que el parcial se encaminaba al tie-break, Shelton consiguió el quiebre decisivo en el duodécimo game y selló su victoria.

Ahora, Shelton tendrá enfrente un desafío todavía mayor: Alexander Zverev, número 1 del torneo. El alemán llegó a la definición después de derrotar a Karen Khachanov por 6-4, 7-6(7) y 7-6(6).

La final también tendrá un condimento especial para el tenis estadounidense. Shelton buscará ponerle fin a una espera de más de dos décadas para volver a ver a un jugador de su país campeón de un Grand Slam. El último en conseguirlo fue Andy Roddick, justamente en el US Open de 2003.

La definición ante Zverev será, además, la primera final de Grand Slam para Shelton, que tendrá la posibilidad de conquistar en Nueva York el título más importante de su carrera.