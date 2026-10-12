Sorpresa en Shanghái: Carlos Alcaraz quedó eliminado ante Zizou Bergs y se despidió de la gira asiática

Carlos Alcaraz sufrió un inesperado tropiezo en el Masters 1000 de Shanghái y se despidió antes de lo previsto de la gira asiática. El español cayó este lunes ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6, en un partido correspondiente a la tercera ronda en el que estuvo lejos de su mejor versión. Del otro lado, su rival mostró un gran nivel y consiguió una victoria de enorme relevancia en su carrera.

La derrota sorprendió por el presente con el que Alcaraz había llegado a China. Después de conquistar el ATP 500 de Tokio, el murciano buscaba prolongar su buen momento en el último tramo de la temporada. Sin embargo, no pudo superar a un Bergs que se mantuvo firme en los momentos decisivos y aprovechó las dificultades del número 3 del ranking mundial.

Alcaraz perdió la paciencia y no encontró respuestas ante Bergs

Lejos de la energía y la soltura que suele mostrar en la cancha, Alcaraz atravesó una jornada complicada en Shanghái. Sobre el cierre del primer set comenzó a manifestar su disconformidad con la calidad de las pelotas, una situación que coincidió con un partido cada vez más incómodo para el español.

El murciano acumuló errores que no suelen formar parte de su repertorio habitual y, por momentos, se lo vio intercambiar opiniones con Samu López, su entrenador, en busca de alternativas para cambiar el desarrollo del encuentro.

Bergs, en cambio, sostuvo un nivel muy alto, especialmente con el servicio. El belga supo resistir la presión de enfrentarse a uno de los principales nombres del circuito y aprovechó las dudas de su adversario para cerrar los dos sets y sellar la clasificación.

El regreso de Alcaraz tras una lesión en la muñeca

La eliminación en Shanghái se produce después de varios meses complicados para Alcaraz, que estuvo alejado de la competencia por una lesión en la muñeca. El problema físico condicionó su calendario y lo obligó a perderse buena parte de la gira europea sobre polvo de ladrillo, la temporada de césped y una parte importante de la gira norteamericana sobre canchas duras.

Su regreso se produjo en el US Open, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer frente al estadounidense Ben Shelton. Luego participó de la Laver Cup y viajó a Asia para disputar el ATP 500 de Tokio, torneo que terminó conquistando.

En Shanghái ingresó directamente en la segunda ronda y superó al argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sin embargo, no pudo sostener su camino en el certamen y terminó eliminado ante Bergs en su segundo partido.

De esta manera, Alcaraz cerró su participación en la gira asiática con el título de Tokio como principal saldo positivo, pero con una derrota inesperada en Shanghái que puso fin anticipadamente a su recorrido por el torneo chino.