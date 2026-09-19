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Cerúndolo y Tirante dejaron a la Argentina al borde de la victoria frente a Turquía por la Copa Davis

En el primer día de actividades, el equipo nacional tomó una buena ventaja ante los europeos y podría terminar el duelo en el próximo punto.

Edelmiro Balmaceda
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Ante un gran marco en Neuquén, Argentina se puso 2-0 ante Turquía en la serie de Copa Davis y quedó a un paso de asegurar su permanencia en el Grupo Mundial I.

La jornada la abrió Francisco Cerúndolo, quien, tras una hora y 13 minutos de juego, derrotó con un contundente 6-0 y 6-4 a Yanki Erel.

En el segundo turno, Thiago Tirante no desentonó y le ganó 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya después de jugar una hora y 13 minutos, al igual que su compañero.

Mañana, a partir de las 11:00, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará asegurar la victoria cuando Andrés Molteni y Guido Andreozzi se midan contra Tuncay Duran y Arda Azkara en el dobles.

Si el conjunto europeo lograra descontar, Cerúndolo enfrentaría a Alkara por el cuarto punto y Tirante haría lo propio frente a Erel en el quinto.

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