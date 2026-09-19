Cerúndolo y Tirante dejaron a la Argentina al borde de la victoria frente a Turquía por la Copa Davis

Ante un gran marco en Neuquén, Argentina se puso 2-0 ante Turquía en la serie de Copa Davis y quedó a un paso de asegurar su permanencia en el Grupo Mundial I.

La jornada la abrió Francisco Cerúndolo, quien, tras una hora y 13 minutos de juego, derrotó con un contundente 6-0 y 6-4 a Yanki Erel.

¡PUNTAZO DE FRAN CERÚNDOLO POR COPA DAVIS! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



El argentino se quedó con el primer set frente a Yanki Erel %uD83C%uDDF9%uD83C%uDDF7 por 6-0.



Somos la prepaga que más sabe sobre prevención. Porque nuestro nombre nos define, Somos Prevención, Somos Salud. Conocé más en https://t.co/00YgXPbce7 pic.twitter.com/jC38hSSAER — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2026

¡TRIUNFO DE FRAN CERÚNDOLO EN LA COPA DAVIS! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



El tenista superó a Yanki Erel por 6-0/ 6-4 y Argentina se quedó con el primer punto de la serie vs. Turquía. A continuación %uD83D%uDD1C Thiago Tirante vs. Mert Alkaya por TyC Sports.



Medicus, te trae lo mejor del deporte@medicus_sa pic.twitter.com/1C6IQSSyrb September 19, 2026

En el segundo turno, Thiago Tirante no desentonó y le ganó 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya después de jugar una hora y 13 minutos, al igual que su compañero.

¡ASÍ CERRÓ EL PRIMER SET THIAGO TIRANTE! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



El argentino superó a por 6-2 a Alkaya %uD83C%uDDF9%uD83C%uDDF7 en el primer set por Copa Davis.



Somos la prepaga que más sabe sobre prevención. Porque nuestro nombre nos define, Somos Prevención, Somos Salud. Conocé más en https://t.co/00YgXPbK3F pic.twitter.com/aoWyztsSki — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2026

¡ARGENTINA SE PUSO 2-0 FRENTE A TURQUÍA POR COPA DAVIS! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



Thiago Tirante superó a Mert Alkaya por 6-2/ 6-4 y sumó el segundo punto. %uD83D%uDD1C El domingo a partir de las 11:00, Andreozzi y Molteni enfrentarán a Duran y Azkara %uD83C%uDDF9%uD83C%uDDF7 en dobles.



Medicus, te trae lo mejor del deporte... pic.twitter.com/uIvlLTNFPp — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2026

Mañana, a partir de las 11:00, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará asegurar la victoria cuando Andrés Molteni y Guido Andreozzi se midan contra Tuncay Duran y Arda Azkara en el dobles.

Si el conjunto europeo lograra descontar, Cerúndolo enfrentaría a Alkara por el cuarto punto y Tirante haría lo propio frente a Erel en el quinto.