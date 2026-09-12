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Elena Rybakina le paró el carro a Aryna Sabalenka y se consagró campeona del US Open

La kazaja tuvo una final de ensueño y no solo le negó el tricampeonato a la bielorrusa, sino que además le arrebató la cima del ránking mundial.

Edelmiro Balmaceda
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Este sábado, en Nueva York, Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y se consagró campeona del US Open 2026.

Tras dos horas y 21 minutos de juego, la kazaja se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2 y le negó a la bielorrusa el tricampeonato en Estados Unidos, donde había festejado en las últimas dos temporadas.

"Es difícil encontrar las palabras en este momento, sinceramente. No esperaba nada como esto al llegar a este torneo. Venía lidiando un poco con una lesión, pero de alguna manera todo se alineó de mi lado", expresó tras el encuentro.

Pero además del título y el dinero recaudado, la asiática también se llevó otro premio gordo: el N°1 del ránking mundial de la WTA, justamente en posesión de su rival hasta el próximo lunes.

Así las cosas, Rybakina comienza a transitar el tramo final de un año inmejorable en el que ganó los dos primeros Majors de su carrera. El otro había sido el Australian Open en enero, donde también venció a Sabalenka.

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