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Francisco Cerúndolo aplastó a Mert Alcaya y Argentina venció a Turquía en Copa Davis

Francisco Cerúndolo pasó por encima a Mert Alcaya por 6-1 y 6-0 y selló el triunfo de Argentina por 3-1 en la serie ante Turquía en la Copa Davis.

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Francisco Cerúndolo aplastó a Mert Alcaya y evitó mayores sobresaltos para Argentina en la Copa Davis 2026, en la serie frente a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén. 

El argentino que actualmente está en el puesto 23° del ranking mundial vigente de la ATP no dejó dudas contra el 296° del escalafón global.

Cerúndolo derrotó por 6-1 y 6-0 al tenista turco, que no tuvo ninguna chance durante la hora que duró el compromiso. 

De esta manera, la Albiceleste dejó atrás el "susto" de este mismo domingo 20 de septiembre, ya que en el primer turno el triunfo en el dobles fue para los visitantes. 

Así, la llave terminó 3-1 para el local y ni siquiera habrá encuentro por el quinto punto entre Thiago Tirante y Yanki Erel.

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