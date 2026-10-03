Francisco Cerúndolo venció a Mensik y avanzó a cuartos de final en Beijing

Francisco Cerúndolo dio otro paso importante en el ATP 500 de Beijing. El argentino, número 22 del ranking mundial, superó con autoridad al checo Jakub Mensik, octavo preclasificado, por 6-3 y 6-3 y se clasificó a los cuartos de final del certamen que se disputa en China.

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He becomes a quarter finalist defeating Mensik 6-3, 6-3, without facing a single break point! %uD83D%uDE32%uD83D%uDC4F@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/Pr0K7wj7FP — ATP Tour (@atptour) October 3, 2026

El porteño necesitó una hora y 17 minutos para quedarse con la victoria y mostró una gran solidez, especialmente con su servicio. En el primer set, Cerúndolo logró el quiebre en el cuarto game y, a partir de allí, sostuvo cada uno de sus turnos de saque para cerrar el parcial por 6-3.

La historia se repitió en el segundo set, aunque esta vez el argentino tuvo que esperar hasta el séptimo game para conseguir la primera ruptura. Mensik no logró encontrar respuestas ante el juego de Cerúndolo, que volvió a quebrar sobre el cierre para sellar el 6-3 y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Cerúndolo y un duro desafío en cuartos de final

El próximo rival del argentino será Daniil Medvedev. El ruso, uno de los nombres más importantes del circuito, derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4 y 6-3 y también avanzó a los cuartos de final.

Por la misma parte del cuadro, el máximo favorito del ATP 500 de Beijing, Alexander Zverev, tuvo una contundente presentación frente al local Shang Juncheng, al que venció por 6-0 y 6-3.

El alemán tendrá como próximo adversario nada menos que a Novak Djokovic. El serbio consiguió su clasificación después de superar al chino Bu Yunchaokete en un extenso partido.

Alcaraz avanzó en Tokio

Mientras tanto, en el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz también consiguió su boleto a los cuartos de final. El español, número 3 del mundo, derrotó al italiano Matteo Arnaldi por 7-6(6) y 6-1.

Alcaraz venía de disputar los cuartos de final del US Open y posteriormente participó de la Laver Cup, antes de afrontar el torneo japonés.

Además, el paraguayo Daniel Vallejo protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar al italiano Matteo Berrettini. El sudamericano se impuso por 7-6(6) y 6-1 y consiguió una victoria de gran relevancia frente a un jugador de amplia trayectoria en el circuito.