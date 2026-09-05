Francisco Cerúndolo dio vuelta un partidazo ante Taylor Fritz, avanzó en el US Open y consiguió un hito para el tenis argentino

Francisco Cerúndolo no dejó ir el tren, dio vuelta un partido increíble ante Taylor Fritz y se metió en los octavos de final del US Open 2026.

Después de las victorias del local en los dos primeros sets, todo hacía parecer que no iba a ser la mejor tarde para el argentino. Sin embargo, resurgió de las cenizas.

Tanto es así que, con mucha garra, el hermano de Juan Manuel no solo ganó dos mangas seguidas para estirar la batalla, sino que, en el quinto set, cerró una enorme victoria por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 después de tres horas y 40 minutos de juego.

Taylor Fritz is still scorching hot.



He leads Cerundolo 6-3, 6-4 on Ashe! pic.twitter.com/1eQftwNnjj September 5, 2026

Is another comeback on the cards? %uD83D%uDC40



Francisco Cerundolo gets one set back against Fritz! pic.twitter.com/zPtZ1Nn0Kw — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

FRAN FORCES A FIFTH %uD83D%uDE31



One-set shootout to come on Ashe between Taylor Fritz and Francisco Cerundolo! pic.twitter.com/PtmDuvAJMw — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

FRAN'S FINEST HOUR %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



On his Ashe debut, Francisco Cerundolo stages a jaw-dropping comeback to take out Fritz 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/mU6t7jKFz9 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Gracias al triunfo, Cerúndolo se instaló en la próxima instancia, donde peleará por un lugar en los cuartos de final del certamen frente a Alexander Blockx.

Pero además, su victoria le dio una gran noticia al tenis de nuestro país: junto con Tomás Etcheverry y luego de siete años, dos de nuestros compatriotas alcanzaron al mismo tiempo los octavos de final.