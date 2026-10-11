Francisco Cerúndolo perdió con Mensik y no hay más argentinos en el Masters de Shanghái

Francisco Cerúndolo cayó en tres sets ante el checo Jakub Menšík por la tercera ronda del Masters de Shanghai, que ya no cuenta con representantes nacionales.

Cerúndolo, que este viernes le había ganado al ruso Roman Safiullin, perdió 6-3, 3-6 y 6-2 luego de una hora y 58 minutos de juego.

One week later, different outcome %uD83D%uDCAB Mensik gets one back on Cerundolo, 6-3 3-6 6-2 after his loss in Beijing last week. @mensik_jakub_ #RolexShanghaiMasters https://t.co/BR7RsjeQUF — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2026

El encuentro comenzó mejor para el checo, quien se quedó con la primera manga gracias al único quiebre que consiguió en el cuarto game.

Ya en el segundo parcial, Cerúndolo protagonizó una buena recuperación y en el octavo game pudo quebrar el saque de Mensik para finalmente cerrar con su saque e igualar el encuentro.

Sin embargo, en el set definitivo Mensik salió mucho más concentrado y aprovechó los errores del argentino para quedarse con la victoria gracias a los dos quiebres conseguidos.

De esta manera, el checo consiguió meterse en los octavos de final del octavo Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará con el francés Arthur Gea, quien dio una de las sorpresas del día para eliminar al estadounidense Ben Shelton (3.º).