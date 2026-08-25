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Javier Frana eligió a los convocados de Argentina para enfrentar a Turquía por la Copa Davis

A poco menos de un mes para la serie en la que enfrentará a Turquía por la Copa Davis, Javier Frana definió qué jugadores integrarán al equipo de Argentina.

Edelmiro Balmaceda
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El 19 y el 20 de septiembre, Argentina se medirá frente a Turquía en una serie vital para sus aspiraciones en la Copa Davis.

En ese marco, el capitán del equipo nacional, Javier Frana, comunicó hoy la lista de jugadores convocados para el choque ante el elenco eurasio que se disputará en Neuquén.

Con muchas sorpresas, el estratega citó a Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Guido Andreozzi, Mariano Navone y Andrés Molteni.

Sin embargo, las novedades salientes se dieron en ausencias como las de Tomás EtcheverryFrancisco Comesaña, Sebastián Báez y Horacio Zeballos. Cabe destacar que Cebolla fue marginado por motivos personales.

Para el combinado nacional, este será un compromiso decisivo ya que debe ganar para continuar en el Grupo Mundial I y volver a jugar los Qualifiers de la competencia el año próximo.

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