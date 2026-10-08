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Jornada con saldo positivo para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghái

Este jueves, varios tenistas de nuestro país debutaron en el certamen que se realiza en China y avanzaron de fase.

Edelmiro Balmaceda
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En un día con saldo positivo, cuatro de seis tenistas argentinos pasaron de ronda en el Masters 1000 de Shanghái.

Después de un mal arranque, Sebastián Báez reaccionó a tiempo y derrotó por 1-6, 6-3 y 6-4 a Marcos Girón tras casi dos horas de juego. Ahora se medirá con Valentin Vacherot.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo se impuso con un sólido doble 6-4 ante el colombiano Nicolás Mejía y en la siguiente instancia tendrá que enfrentar nada más y nada menos que a Carlos Alcaraz.

Tras dos horas y 24 minutos de juego, Camilo Ugo Carabelli le ganó 2-6, 6-2 y 7-5 al ruso Ilia Simakin, mientras que Thiago Tirante derrotó por 6-4 y 6-2 al serbio Hamad Medjedovich. Sus próximos contrincantes serán Felix Auger-Aliassime y Rafael Jodar, respectivamente.

Las malas noticias de la jornada llegaron por parte de Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta, quienes no pudieron frente a Pablo Carreño Busta y Nuno Borges.

La acción continuará mañana con la presentación de Francisco Cerúndolo ante el ruso Roman Safiullin.

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