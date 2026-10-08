Jornada con saldo positivo para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghái
Este jueves, varios tenistas de nuestro país debutaron en el certamen que se realiza en China y avanzaron de fase.
En un día con saldo positivo, cuatro de seis tenistas argentinos pasaron de ronda en el Masters 1000 de Shanghái.
Después de un mal arranque, Sebastián Báez reaccionó a tiempo y derrotó por 1-6, 6-3 y 6-4 a Marcos Girón tras casi dos horas de juego. Ahora se medirá con Valentin Vacherot.
Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo se impuso con un sólido doble 6-4 ante el colombiano Nicolás Mejía y en la siguiente instancia tendrá que enfrentar nada más y nada menos que a Carlos Alcaraz.
Tras dos horas y 24 minutos de juego, Camilo Ugo Carabelli le ganó 2-6, 6-2 y 7-5 al ruso Ilia Simakin, mientras que Thiago Tirante derrotó por 6-4 y 6-2 al serbio Hamad Medjedovich. Sus próximos contrincantes serán Felix Auger-Aliassime y Rafael Jodar, respectivamente.
Las malas noticias de la jornada llegaron por parte de Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta, quienes no pudieron frente a Pablo Carreño Busta y Nuno Borges.
La acción continuará mañana con la presentación de Francisco Cerúndolo ante el ruso Roman Safiullin.