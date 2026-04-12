Juan Manuel Cerúndolo clasificó al ATP 500 de Barcelona y se suma a la armada argentina

Juan Manuel Cerúndolo superó la qualy del ATP 500 de Barcelona y se metió en el cuadro principal del tradicional Conde de Godó, donde compartirá participación con otros tenistas nacionales en uno de los torneos más importantes sobre polvo de ladrillo.

Cerúndolo, de 24 años, atraviesa un gran momento en el circuito. La semana pasada logró un hito en su carrera al ingresar por primera vez al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, luego de superar la clasificación con sólidas victorias ante Hugo Nys y Pedro Martínez.

En la primera ronda del torneo monegasco cayó ante Valentin Vacherot, en un partido cambiante que marcó igualmente un paso importante en su evolución.

Días más tarde, el zurdo volvió a destacarse al repetir la fórmula en el ATP 500 de Barcelona. En la fase previa, consiguió dos triunfos en sets corridos frente a Giulio Zeppieri y Jesper de Jong, asegurando su lugar en el cuadro principal del certamen catalán.

De esta manera, Cerúndolo se suma a la presencia argentina en el torneo, que contará también con Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Martín Etcheverry y Sebastián Báez.

El ATP 500 de Barcelona, que se disputa del 13 al 19 de abril, es uno de los torneos más prestigiosos de la gira europea sobre polvo de ladrillo y una parada clave en la preparación rumbo a Roland Garros.