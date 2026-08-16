La tremenda confesión de Novak Djokovic sobre su salud tras caer con Thiago Tirante

Novak Djokovic vivió una jornada inesperada en el Masters 1000 de Cincinnati. Thiago Tirante dio el gran golpe y derrotó al serbio por 2-6, 6-4 y 6-4, en un partido que además estuvo marcado por el malestar físico del ex número uno del mundo.

El encuentro se disputó bajo condiciones climáticas muy exigentes y Djokovic no pudo completar el partido con normalidad. El tenista de 39 años tuvo que recibir atención médica después de sufrir una indisposición que terminó condicionando su actuación.

Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.



During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2026

Tras la eliminación, Djokovic explicó que el episodio está relacionado con un problema de salud que lo acompaña desde hace tiempo. Sin brindar mayores precisiones sobre su diagnóstico, contó que el calor y, especialmente, la humedad suelen intensificar sus síntomas.

"Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor", explicó el serbio ante los medios.

Djokovic también reconoció que sabía que las condiciones meteorológicas podían representar una dificultad, aunque durante el partido el cuadro terminó complicándose todavía más. "Sabía que habría humedad, pero hay todas estas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó", señaló.

Novak Djokovic pidió tiempo médico y luego vomitó.



Una escena que se está repitiendo mucho en partidos de alta exigencia física. pic.twitter.com/LD2ZJ06gtC https://t.co/3qPGlrdvXL — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 15, 2026

La duda de Djokovic sobre Cincinnati

La derrota ante Tirante no solo significó una eliminación sorpresiva para Djokovic. El serbio también dejó abierta una incógnita respecto de su futuro en el torneo estadounidense, donde ya fue campeón en tres oportunidades.

Consultado sobre la posibilidad de regresar el año próximo, el ganador de 24 títulos de Grand Slam no pudo dar certezas.

"Desde luego espero volver, pero por desgracia parece más probable que no. Veremos qué nos depara el futuro", manifestó.

Mientras Djokovic deberá enfocarse en sus próximos desafíos y en resolver el problema físico que volvió a aparecer en Cincinnati, Tirante celebró el triunfo más resonante de su carrera al dejar en el camino a una de las grandes figuras de la historia del tenis.