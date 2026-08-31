Mariano Navone dio el gran golpe de su carrera eliminando a Novak Djokovic del US Open

Mariano Navone dio el gran golpe de su carrera al derrotar a Novak Djokovic por la primera ronda del US Open 2026. El argentino se impuso por 7-6, 5-7, 6-2 y 6-1 en un tremendo y desgastante partido que de extendió por 4 horas y 36 minutos.

Mariano Navone defeats 24-time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Navone batalló de igual a igual ante a quien muchos consideran el mejor tenista de la historia. El serbio mostró un desgaste físico y su frustración, con lágrimas de por medio, le hizo preguntarse hasta cuando podía seguir en las condiciones en las que se encuentran, dando a entender como que el cuerpo ya no le responde como debería.

Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.



Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.



4+ hours at 39 years old.



The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.



%uD83E%uDD79 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o August 31, 2026

En la siguiente ronda, el oriundo de la localidad bonaerense de 9 de julio, enfrentará al ganador entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.

Mariano Navone jugó en un gran nivel ante un desgastado Novak Djokovic.

Navone arribó al compromiso tras consolidar una gran campaña a lo largo del año, donde puedo levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, alcanzó la definición en Ginebra y registró importantes festejos sobre cemento en los torneos Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Djokovic podría haber jugado su último US Open

Novak Djokovic, de 39 años, máximo ganador de Grand Slam en la historia, rompió negativamente una racha, ya que acumulaba dos décadas sin peder en el debut de alguno de los cuatro torneos grandes del tenis. Inclusive fue cuatro veces campeón del US Open.