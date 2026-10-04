Medvedev eliminó a Francisco Cerúndolo y avanzó a semifinales del China Open
El ruso mostró todo su poderío en los momentos claves y se sacó de encima al argentino, para meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Daniil Medvedev se metió entre los cuatro mejores del China Open 2026 luego de vencer a Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3. El tenista ruso volvió a imponerse sobre el argentino en un partido que tuvo un primer set muy parejo y consiguió así avanzar a las semifinales del torneo disputado en Pekín.
El encuentro significó además una revancha para Medvedev, que había perdido frente a Cerúndolo a comienzos de la temporada en el Miami Open. El ruso llegó a China después de haber conquistado el ATP de Hangzhou y prolongó su buen momento sobre la gira asiática.
Cerúndolo tuvo sus oportunidades en el comienzo del partido. Medvedev consiguió adelantarse con un quiebre, pero el argentino recuperó la desventaja en el décimo game y llevó el marcador hasta el 5-5. Poco después, llegó a ponerse 6-5 y tuvo la posibilidad de sacar para llevarse el set, aunque el ruso logró forzar el tiebreak.
En la definición, Medvedev estuvo más preciso en los puntos importantes y se quedó con el desempate por 7-4 para tomar ventaja en el partido.
La segunda manga volvió a mostrar un desarrollo equilibrado durante buena parte del parcial. Sin embargo, cuando el marcador estaba 4-3, el ruso encontró el quiebre que necesitaba para tomar distancia. Con su saque, confirmó la ventaja y luego volvió a romper el servicio de Cerúndolo para cerrar el partido por 6-3.
De esta manera, Medvedev espera ahora por el ganador del otro duelo de semifinales del China Open 2026, que enfrentará a Alex de Miñaur y Hubert Hurkacz.
El australiano, número 10 del ranking mundial, también tuvo que trabajar para conseguir su lugar entre los cuatro mejores. De Miñaur derrotó a Andrey Rublev, 24.º del escalafón, por 1-6, 6-2 y 6-3, después de dos horas y un minuto de partido.
Rublev dominó con claridad el primer set, pero De Miñaur consiguió cambiar el desarrollo del encuentro a partir del segundo parcial. El australiano recuperó terreno, sostuvo los momentos de mayor presión y terminó imponiéndose en el tercer set.
Uno de los datos destacados del partido fue su rendimiento para defenderse de las chances de quiebre: salvó nueve de las doce oportunidades que tuvo Rublev a lo largo del encuentro. En el tramo decisivo, además, consiguió tres games consecutivos desde el 3-3 para asegurarse la clasificación.
Su próximo rival será Hubert Hurkacz, quien alcanzó las semifinales tras derrotar a Karen Khachanov por 7-6(2) y 6-2. El polaco, 41.º del mundo, celebró además una marca especial: llegó a las 250 victorias de su carrera.