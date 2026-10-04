Medvedev eliminó a Francisco Cerúndolo y avanzó a semifinales del China Open

Daniil Medvedev se metió entre los cuatro mejores del China Open 2026 luego de vencer a Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3. El tenista ruso volvió a imponerse sobre el argentino en un partido que tuvo un primer set muy parejo y consiguió así avanzar a las semifinales del torneo disputado en Pekín.

El encuentro significó además una revancha para Medvedev, que había perdido frente a Cerúndolo a comienzos de la temporada en el Miami Open. El ruso llegó a China después de haber conquistado el ATP de Hangzhou y prolongó su buen momento sobre la gira asiática.

Medvedev Masterclass %u2B50 The No. 3 seed beats Cerundolo 7-6 6-3 to become just the 2nd man to reach four consecutive Beijing semi-finals (Djokovic 2012-15)! #ChinaOpen https://t.co/pCXcozWba0 — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026

Cerúndolo tuvo sus oportunidades en el comienzo del partido. Medvedev consiguió adelantarse con un quiebre, pero el argentino recuperó la desventaja en el décimo game y llevó el marcador hasta el 5-5. Poco después, llegó a ponerse 6-5 y tuvo la posibilidad de sacar para llevarse el set, aunque el ruso logró forzar el tiebreak.

En la definición, Medvedev estuvo más preciso en los puntos importantes y se quedó con el desempate por 7-4 para tomar ventaja en el partido.

La segunda manga volvió a mostrar un desarrollo equilibrado durante buena parte del parcial. Sin embargo, cuando el marcador estaba 4-3, el ruso encontró el quiebre que necesitaba para tomar distancia. Con su saque, confirmó la ventaja y luego volvió a romper el servicio de Cerúndolo para cerrar el partido por 6-3.

De esta manera, Medvedev espera ahora por el ganador del otro duelo de semifinales del China Open 2026, que enfrentará a Alex de Miñaur y Hubert Hurkacz.

El australiano, número 10 del ranking mundial, también tuvo que trabajar para conseguir su lugar entre los cuatro mejores. De Miñaur derrotó a Andrey Rublev, 24.º del escalafón, por 1-6, 6-2 y 6-3, después de dos horas y un minuto de partido.

Rublev dominó con claridad el primer set, pero De Miñaur consiguió cambiar el desarrollo del encuentro a partir del segundo parcial. El australiano recuperó terreno, sostuvo los momentos de mayor presión y terminó imponiéndose en el tercer set.

Uno de los datos destacados del partido fue su rendimiento para defenderse de las chances de quiebre: salvó nueve de las doce oportunidades que tuvo Rublev a lo largo del encuentro. En el tramo decisivo, además, consiguió tres games consecutivos desde el 3-3 para asegurarse la clasificación.

Su próximo rival será Hubert Hurkacz, quien alcanzó las semifinales tras derrotar a Karen Khachanov por 7-6(2) y 6-2. El polaco, 41.º del mundo, celebró además una marca especial: llegó a las 250 victorias de su carrera.