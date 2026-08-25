Roger Federer habló sobre su regreso y fue contundente: "No, absolutamente"

Roger Federer volvió a Nueva York y su presencia en la previa del US Open despertó la ilusión de los fanáticos. Sin embargo, el extenista suizo fue contundente cuando le preguntaron por un posible regreso al circuito profesional.

Federer, retirado del tenis profesional desde 2022, cuando tenía 41 años, participará este martes desde las 21 (hora de Argentina) de una exhibición ante Andy Roddick, ex número 1 del mundo. Luego del encuentro, ambos estadounidenses John McEnroe y Andre Agassi se sumarán para disputar un partido de dobles.

Durante una conferencia previa al evento, el ganador de 20 títulos de Grand Slam fue consultado sobre la posibilidad de volver a competir oficialmente. Su respuesta no dejó lugar a dudas.

"No, absolutamente. Gracias por preguntar. Me alegra que hayas preguntado para poder aclararlo. No, absolutamente no... Estoy demasiado ocupado, apenas encuentro tiempo para jugar", aseguró Federer.

Federer descartó volver a jugar al tenis profesional

El suizo también explicó que su cuerpo ya no está preparado para afrontar nuevamente las exigencias del circuito ATP.

"Mi cuerpo está acabado. Me siento bien, pero ahora soy simplemente un aficionado, disfruto viendo tenis", reconoció el ex número uno del mundo.

Federer aprovechó además para recordar una de las etapas más exitosas de su carrera: entre 2004 y 2008 consiguió encadenar cinco títulos consecutivos en el US Open.

"Haber podido encadenar eso es algo casi surrealista, porque siempre supe lo difícil que era ganar aquí", comentó.

En ese sentido, destacó la dificultad histórica del último Grand Slam de la temporada: "Todos vienen aquí queriendo ganarlo, todos pueden jugar bien en canchas duras, y con la humedad, el viento y todos los cambios por los que ha pasado este lugar a lo largo de los años, siempre ha sido un torneo difícil. Entonces, mirando hacia atrás, creo que eso fue increíble".

La contundente respuesta de Federer sobre si extraña competir

A pesar de su regreso a Nueva York para participar de exhibiciones, Federer aseguró que no siente nostalgia por la competencia profesional.

"No la he echado de menos porque estoy feliz de no tener que someter al cuerpo a ese desgaste", explicó.

Y profundizó: "No sé cómo explicarlo, quizá sea simplemente no querer estar ahí fuera defendiendo y peleando cada punto".

De esta manera, Federer dejó claro que su regreso al tenis será únicamente con fines recreativos y de exhibición. A los 45 años, el suizo disfruta de una nueva etapa alejado de la exigencia del circuito profesional.