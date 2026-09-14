Romeo Arcuschin recibió una sanción de 20 meses por doping: qué sustancia encontraron

Romeo Arcuschin fue suspendido por 20 meses tras dar positivo en un control antidoping, en una resolución que acaba de confirmar la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). El tenista argentino, de apenas 19 años, había recibido una suspensión provisional en febrero y ahora conoció la sanción definitiva por infringir las normas antidopaje.

El control que derivó en el caso se realizó el 15 de diciembre de 2025, cuando Arcuschin participó del torneo ITF World Tennis Tour M15 de Lima, Perú. En la muestra apareció un metabolito de estanozolol, una sustancia incluida entre los agentes anabólicos prohibidos por las autoridades antidopaje.

A partir de ese resultado, la suspensión provisional comenzó a regir el 16 de febrero de 2026. Desde entonces, el jugador no puede competir, entrenarse ni participar de actividades vinculadas con el tenis. Con la sanción definitiva de 20 meses, su regreso quedará establecido para octubre de 2027.

Arcuschin ocupa actualmente el puesto 1940 del ranking ATP y afrontaba su carrera profesional con el objetivo de seguir escalando posiciones. Sin embargo, el caso de doping interrumpirá su actividad durante un período prolongado.

La explicación de Romeo Arcuschin ante el tribunal

La resolución tuvo en cuenta las circunstancias que rodearon la aparición de la sustancia prohibida en la muestra. Durante la audiencia realizada el 11 de agosto, se analizó especialmente el tratamiento médico que había recibido el tenista luego de atravesar una lesión y una posterior cirugía.

Tras completar su etapa de rehabilitación, Arcuschin acudió a un médico especializado en medicina deportiva. De acuerdo con lo establecido durante el proceso, el profesional le indicó un tratamiento de 30 días destinado a combatir la atrofia muscular.

El inconveniente fue que los medicamentos utilizados en ese tratamiento contenían estanozolol y clomifeno, dos sustancias que podían comprometer al jugador desde el punto de vista de las reglas antidopaje.

Según la resolución, Arcuschin no fue informado de que los productos contenían sustancias prohibidas. Además, los medicamentos le fueron entregados en envases que no tenían etiquetas con información sobre su composición.

El tribunal consideró estos elementos al momento de determinar el grado de responsabilidad del tenista. La conclusión fue que la infracción tuvo carácter involuntario, por lo que se redujo la sanción que podría haber recibido bajo otras circunstancias.

Los jueces también contemplaron la edad del jugador y su escaso conocimiento de las normas antidopaje, además de las circunstancias médicas que atravesó antes del control positivo.

De esta manera, Arcuschin deberá cumplir una suspensión de 20 meses y permanecerá alejado del circuito profesional hasta octubre de 2027. El caso vuelve a poner en primer plano una de las principales obligaciones de los deportistas: conocer y verificar la composición de cualquier sustancia o medicamento que ingieran, incluso cuando haya sido indicado por un profesional médico.