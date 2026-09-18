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Se sorteó la serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis: cómo quedaron los cruces

De cara a un fin de semana repleto de acción, se definió el fixture del duelo entre el combinado nacional y los europeos.

Edelmiro Balmaceda
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Este fin de semana, Argentina enfrentará a Turquía en una serie fundamental de la Copa Davis, que hoy definió su cronograma.

Tras el sorteo en Neuquén, se confirmó que Francisco Cerúndolo abrirá el telón cuando se mida ante Yanki Erel en el single 1, que comenzará mañana a las 11:45.

Después de ese encuentro, Thiago Tirante se presentará frente al mejor jugador del elenco eurasio: Mert Alkaya.

Ya el domingo, Andrés Molteni y Guido Andreozzi integrarán el dobles y chocarán contra Tuncay DuranArda Azkara en busca del tercer punto, mientras que más tarde se invertirán los rivales de los primeros partidos: Cerúndolo jugará con Alkaya y Tirante lo hará con Erel.

El conjunto nacional, capitaneado por Javier Frana, debe ganar o ganar para mantenerse en el Grupo Mundial I y tener la posibilidad de disputar los qualifiers de la competencia.

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