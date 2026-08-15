Menú
Crónica en vivo

INOLVIDABLE

Thiago Tirante hizo historia y eliminó a Novak Djokovic del Masters 1000 de Cincinnati

En una jornada histórica para el tenis argentino, Thiago Tirante le ganó a Novak Djokovic y sigue adelante en el Masters 1000 de Cincinnati.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Tras un arranque bárbaro con un pleno de victorias ayer, el tenis argentino dio otro golpe en el Masters 1000 de Cincinnati: Thiago Tirante se cargó a Novak Djokovic y pasó a la segunda ronda.

En un partido naturalmente exigente por tener enfrente al legendario jugador serbio, el platense tuvo aplomo y, luego de caer en la primera manga, se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4, después de dos horas y 44 minutos.

"Fue mi primera vez jugando ante Novak. Fue difícil manejar los nervios al principio, en una cancha central y ante una leyenda del tenis. Seguir intentando y creer en mí fue la clave", expresó.

De esta manera, el tenista de 25 años emuló lo hecho por David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín Del Potro, y se convirtió en el cuarto argentino en vencer a Nole, algo que no sucedía desde hacía una década.

Ahora, en la segunda instancia del certamen que se disputa en Estados Unidos, Tirante se medirá frente al español Martín Andaluce.

Etcheverry y Navone, afuera

No todo fue color de rosa este sábado, ya que Tomás Etcheverry y Mariano Navone fueron eliminados del séptimo torneo del año en esta categoría.

El platense no pudo ante el francés Térence Atmane y cayó por 6-3 y 7-6, mientras que el oriundo de 9 de Julio sucumbió frente al belga Alexander Blockx, quien lo venció por 6-3 y 6-4.

Esta nota habla de:
1
La lista negra de futbolistas que Riquelme no quiere más en Boca
MUNDO XENEIZE

La lista negra de futbolistas que Riquelme no quiere más en Boca

2
Estos son los seis partidos del fútbol argentino para hoy, sábado 15 de agosto de 2026
AGENDA

Estos son los seis partidos del fútbol argentino para hoy, sábado 15 de agosto de 2026

3
Obsesión fatal: Lucas Torreira quiere irse de Turquía tras un nuevo ataque vinculado a su acosador
FUERA DE JUEGO

Obsesión fatal: Lucas Torreira quiere irse de Turquía tras un nuevo ataque vinculado a su acosador

4
Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo
DUELO INTERESANTE

Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

5
Alerta Boca: Nández se hartó y está a punto de rescindir con Al Qadsiah
BOMBAZO

Alerta Boca: Nández se hartó y está a punto de rescindir con Al Qadsiah

Últimas noticias de Thiago Tirante