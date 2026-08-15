Thiago Tirante hizo historia y eliminó a Novak Djokovic del Masters 1000 de Cincinnati

Tras un arranque bárbaro con un pleno de victorias ayer, el tenis argentino dio otro golpe en el Masters 1000 de Cincinnati: Thiago Tirante se cargó a Novak Djokovic y pasó a la segunda ronda.

En un partido naturalmente exigente por tener enfrente al legendario jugador serbio, el platense tuvo aplomo y, luego de caer en la primera manga, se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4, después de dos horas y 44 minutos.

WINNER DE TIRANTE: ¡¡193 KM/H!!

SÍ, LEÍSTE BIEN. %uD83D%uDE31%uD83D%uDE80



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¡TIRANTE SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO SET POR 6-4 SOBRE DJOKOVIC! %uD83E%uDD2F



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¡BIENVENIDOS AL SHOW DEL GOAT! %uD83D%uDD25



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¡TIRANTAZO EN CINCINNATI! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 TIRANTE ELIMINÓ A DJOKOVIC EN SU DEBUT. %uD83D%uDEA8%uD83E%uDD2F



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"Fue mi primera vez jugando ante Novak. Fue difícil manejar los nervios al principio, en una cancha central y ante una leyenda del tenis. Seguir intentando y creer en mí fue la clave", expresó.

De esta manera, el tenista de 25 años emuló lo hecho por David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín Del Potro, y se convirtió en el cuarto argentino en vencer a Nole, algo que no sucedía desde hacía una década.

Ahora, en la segunda instancia del certamen que se disputa en Estados Unidos, Tirante se medirá frente al español Martín Andaluce.

Etcheverry y Navone, afuera

No todo fue color de rosa este sábado, ya que Tomás Etcheverry y Mariano Navone fueron eliminados del séptimo torneo del año en esta categoría.

El platense no pudo ante el francés Térence Atmane y cayó por 6-3 y 7-6, mientras que el oriundo de 9 de Julio sucumbió frente al belga Alexander Blockx, quien lo venció por 6-3 y 6-4.