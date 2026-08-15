Thiago Tirante hizo historia y eliminó a Novak Djokovic del Masters 1000 de Cincinnati
En una jornada histórica para el tenis argentino, Thiago Tirante le ganó a Novak Djokovic y sigue adelante en el Masters 1000 de Cincinnati.
Tras un arranque bárbaro con un pleno de victorias ayer, el tenis argentino dio otro golpe en el Masters 1000 de Cincinnati: Thiago Tirante se cargó a Novak Djokovic y pasó a la segunda ronda.
En un partido naturalmente exigente por tener enfrente al legendario jugador serbio, el platense tuvo aplomo y, luego de caer en la primera manga, se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4, después de dos horas y 44 minutos.
"Fue mi primera vez jugando ante Novak. Fue difícil manejar los nervios al principio, en una cancha central y ante una leyenda del tenis. Seguir intentando y creer en mí fue la clave", expresó.
De esta manera, el tenista de 25 años emuló lo hecho por David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín Del Potro, y se convirtió en el cuarto argentino en vencer a Nole, algo que no sucedía desde hacía una década.
Ahora, en la segunda instancia del certamen que se disputa en Estados Unidos, Tirante se medirá frente al español Martín Andaluce.
Etcheverry y Navone, afuera
No todo fue color de rosa este sábado, ya que Tomás Etcheverry y Mariano Navone fueron eliminados del séptimo torneo del año en esta categoría.
El platense no pudo ante el francés Térence Atmane y cayó por 6-3 y 7-6, mientras que el oriundo de 9 de Julio sucumbió frente al belga Alexander Blockx, quien lo venció por 6-3 y 6-4.