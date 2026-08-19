YA NO ES SORPRESA
Thiago Tirante sigue con su luna de miel en el Masters 1000 de Cincinnati: venció a Mensik y está en cuartos de final
Este miércoles, Thiago Tirante derrotó a Jakub Mensik y clasificó a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
Este miércoles, Thiago Tirante volvió a jugar un gran partido, derrotó a Jakub Mensik y se instaló en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
Con un gran nivel, el argentino demostró que la victoria ante Novak Djokovic no fue casualidad y se impuso ante el checo por 5-7, 6-4 y 6-4 tras dos horas y 14 minutos de juego.
De esta manera, el platense, único jugador de nuestro país que sigue con vida en el certamen, obtuvo un lugar entre los ocho mejores por primera vez en su carrera en esta categoría.
Ahora, su próximo rival saldrá del ganador del duelo entre el australiano Alex de Miñaur y el francés Arthur Fils.