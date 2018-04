Es cierto que todavía faltan casi tres meses, pero el combate ya se comenzó a vivir desde ahora. Porque este miércoles, en Manila, Filipinas, se presentó la pelea que el 15 de julio, en Malasia, sostendrán Lucas Matthysse y Manny Pacquiao, donde al chubutense defenderá por primera vez el cetro welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) conquistado en enero, tras vencer por nocaut al tailandés Tewa Kiram en Los Ángeles.

"Es una gran oportunidad combatir con Manny Pacquiao. Es un sueño hecho realidad, porque él es una leyenda", sostuvo Matthysse en la conferencia de prensa. "Será la primera vez que defenderé mi título mundial. Moriré por el título de ser necesario. Defenderé el título a muerte", enfatizó el chubutense, de 35 años.

Siguiendo esta misma línea, Lucas dejó en claro que no le pasa por la cabeza perder la corona: "Manny ganó muchos títulos, es verdad. Yo sólo tengo uno. Y no tengo en mente soltarlo. Él hizo historia en el boxeo, pero ahora me toca a mí".

El chubutense tampoco dejó pasar la oportunidad de recalcar que Pacquiao ya no es ese rival que atemorizaba con sólo nombrarlo, aunque, claro, indicó que sigue siendo un gran boxeador: "No es el mismo de antes desde que perdió por nocaut ante Márquez en 2012. Ya no está en su momento álgido, aunque evidentemente sigue siendo un gran boxeador".

Quiere noquear

Del otro lado, Pacquaio recogió el guante y le respondió a Matthysse: "No creo que mi tiempo haya pasado. Lo intentaré demostrar el 15 de julio. Que Manny Pacquiao no está acabado. Si puedo terminarlo en nocaut, lo haré". Igual reconoció que "tendré que trabajar duro para esta pelea, porque Matthysse no es el tipo de adversario al que hay que subestimar".

Canelo, suspendido

Debido a dos casos positivos por niveles bajos de clembuterol (no lo consumió intencionalmente) que tuvo el 17 y 20 de febrero, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez fue suspendido por 6 meses por la Comisión Atlética de Nevada.