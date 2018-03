"A mi equipo siempre le exijo más como me exijo más a mí mismo. Es la única manera de no detenernos en nuestro crecimiento. Vamos seis años que intentamos seguir mejorando y no vamos a detenernos por lo menos hasta que yo esté", afirmó Diego Simeone, recién comenzada la conferencia de prensa posterior al partido.

"Si a Messi le sacábamos la camiseta del Barcelona y le poníamos la nuestra, probablemente ganábamos 1-0 nosotros”, manifestó Simeone tras la derrota del “colchonero” por 1-0 que extendió a ocho la diferencia con el líder Barcelona.

"Esto es como en el barrio, gana el que escoge al mejor y hoy el mejor jugó para ellos”, agregó el técnico del conjunto de Madrid .

Lionel Messi fue el autor de un golazo de tiro libre a los 26 minutos del primer tiempo que determinó la victoria del equipo local por 1-0 y dejó la diferencia entre los dos equipos en ocho puntos con 33 todavía en juego.

A pesar de la diferencia, Simeone aseguró que equipo “no está tan lejos” y que se llevó “una buena sensación” de la actuación de sus dirigidos en el segundo tiempo.

Con esta derrota, el “Cholo” extendió a once los partidos sin ganar en el estadio Camp Nou con cinco empates (con uno de éstos se consagró campeón de la liga en 2014) y seis derrotas.